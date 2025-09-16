Квантовий комп'ютер поліпшили завдяки звичайному чипу: чому раніше до цього не додумалися

У Великій Британії вперше у світі запустили квантовий комп'ютер, створений на основі кремнієвих чипів, — таких, що використовуються у смартфонах і ноутбуках.

Такий "квантовий" стрибок здійснив британський стартап Quantum Motion, пише interestingengineering.com. Новаторський комп'ютер запустили в Національному центрі квантових обчислень Великої Британії (NQCC).

Це перший квантовий комп'ютер, створений з використанням стандартного процесу виготовлення кристалів на основі комплементарної структури метал-оксид-напівпровідник, що є тією самою транзисторною технологією, яку використовують у звичайних комп'ютерах.

Ключовий елемент нового підходу — це створення кріоелектроніки, яка з'єднує кубіти з керуючими схемами, що працюють за дуже низьких температур. "Це переломний момент у розвитку квантових обчислень", — заявив генеральний директор Quantum Motion Джеймс Пелліс-Діммок.

Як працює новий комп'ютер

Система поєднує квантовий процесор компанії з призначеним для користувача інтерфейсом і стеком управління, який підтримує стандартні галузеві фреймворки (як-от Qiskit і Cirq). Таке поєднання робить пристрій повнофункціональним рішенням для квантових обчислень.

Ще новий комп'ютер вирізняється оптимальним для центру обробки даних простором: він займає лише три 19-дюймові серверні стійки, на яких також розміщуються рефрижератор і вбудована електроніка управління.

Допоміжне обладнання працює окремо від основної системи, і це дає змогу легко інтегрувати пристрій у стандартні середовища центрів обробки даних.

Як зазначають дослідники, для виробництва кубітів компанія Quantum Motion використовувала великосерійні промислові 300-міліметрові мікросхеми.

