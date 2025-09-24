Секрет довговічних батарей розкрито: як вчені зробили їх потужнішими та безпечнішими

Експерти здійснили одразу два прориви в акумуляторних технологіях. Створено новий матеріал для твердотільних батарей, який робить їх стабільнішими і простішими у виробництві. Крім того, знайшли надефективний метод вилучення чистого літію з відпрацьованих АКБ.

Ці відкриття, зроблені у Вустерському політехнічному інституті, вирішують важливі проблеми початкового і кінцевого етапів життєвого циклу батарей. Акумулятори наступного покоління стануть надійнішими, безпечнішими та екологічнішими, пише Interesting Engineering.

Матеріал для довговічності

Головний недолік твердотільних акумуляторів — несумісність між твердим електролітом і літій-металевим анодом. Щоб обійти це обмеження, як правило, впроваджують захисні шари, які роблять конструкцію складнішою і дорожчою. Дослідники пішли іншим шляхом, додавши в електроліт залізо.

Ця невелика модифікація докорінно змінила взаємодію матеріалів батареї. Тепер вони безшовно контактують один з одним без захисного шару, зберігаючи при цьому високу провідність і стабільність. У результаті досягли пристойного терміну служби: батарея з таким матеріалом витримала понад 300 циклів перезарядки, зберігши 80% ємності. "Це перша такого роду демонстрація в галузі", — заявляють автори дослідження.

"Розумний" розчинник для літію

Друга розробка — ефективний і масштабований метод переробки високореактивних літій-металевих анодів. Замість складних і небезпечних процесів фахівці застосували нестандартний метод — просту хімічну реакцію з ацетоном.

Таким чином, відпрацьовані аноди неважко перетворити на карбонат літію з чистотою 99,79% — це вище, ніж у сировини для нових батарей. З відновленого таким способом літію вже вдалося створити нові катоди, які за своїми характеристиками не поступаються комерційним аналогам. Це доводить, що технологія готова до промислового застосування і може значно знизити залежність від видобутку нового літію. Завдяки цьому виробництво стане дешевшим та екологічнішим.

