Викопного палива скоро не буде: вчені знайшли дешеву альтернативу на роки вперед

Згідно з новими даними аналітичного центру Ember, сонячна і вітрова енергетика зростають досить швидко, щоб задовольнити попит на електроенергію в усьому світі за перші три квартали 2025 року.

Експерти очікують, що попит на викопне паливо не збільшиться, а навпаки, почне скорочуватися. Сонячна та вітрова енергетика не просто розширюються, вони випереджають сам світовий попит на електроенергію, пише electrek.co.

Вироблення сонячної енергії зросло на 498 ТВт-год (+31%) порівняно з аналогічним періодом минулого року, вже перевищивши весь обсяг виробництва сонячної енергії у 2024 році. Вітрова енергетика додала ще 137 ТВт-год (+7,6%). У сукупності отримали 635 ТВт-год нової чистої електроенергії, перевищивши зростання світового попиту на 603 ТВт-год (+2,7%).

Це збільшило частку сонячної та вітрової енергетики до 17,6% від світового попиту за перші 3 квартали року порівняно з 15,2% у річному обчисленні, ідеться у звіті. У результаті загальна частка відновлюваних джерел енергії у світовому електропостачанні (сонячна, вітрова, гідроенергія, біоенергія та геотермальна енергія) досягла 43%. Частка викопного палива знизилася з 58,7 до 57,1%.

Відновлювані джерела енергії обганяють вугілля

Уперше 2025 року поновлювані джерела енергії в сукупності виробили більше електроенергії, ніж вугілля. Зростання виробництва викопного палива загалом сповільнилося. Вироблення викопного палива незначно знизилося на 0,1% (-17 ТВт-год) до кінця третього кварталу. Ember очікує відсутності зростання споживання викопного палива за підсумками року, що обумовлено випереджальним зростанням попиту на чисту енергію.

Китай та Індія частково є рушійною силою цього зсуву. У Китаї виробництво викопного палива скоротилося на 52 ТВт-год (-1,1%), оскільки чиста енергія повністю задовольняла новий попит у результаті структурних змін в енергосистемі країни. В Індії виробництво викопного палива скоротилося на 34 ТВт-год (-3,3%) завдяки рекордному зростанню сонячної та вітрової енергії, а також м'якшій погоді.

Сонячна та вітряна енергетика в топі Фото: Getty Images

Сонячна енергетика лідирує

Наразі сонячна енергетика є найбільшим драйвером змін у світовому енергетичному секторі, демонструючи ріст більш ніж у 3 рази порівняно з будь-яким іншим джерелом електроенергії за перші 3 квартали року.

"Рекордне зростання сонячної енергетики та стагнація ринку викопного палива в 2025 році показують, як чиста енергія стала рушійною силою енергетичного сектора", — заявив Ніколас Фулгум, старший аналітик даних Ember. "Історично зростаючий сегмент викопної енергетики, схоже, тепер вступає в період стагнації і керованого спаду. Китай, найбільше джерело зростання в секторі викопного палива, подолав цю кризу, що свідчить про відсутність необхідності покладатися на викопне паливо для задоволення зростаючого попиту на електроенергію".

Попит на електроенергію зріс на 2,7% за перші три квартали 2025 року, що значно повільніше, ніж стрибок на 4,9%, що спостерігався торік, коли екстремальна спека призвела до зростання попиту на охолодження в Китаї, Індії та США. Більш м'яка погода цього року допомогла дещо знизити навантаження на енергосистему, що дало змогу чистій енергетиці скоротити дефіцит.

Поворотний момент для світової енергосистеми

Уперше за винятком таких великих криз, як пандемія або світова фінансова криза, зростання чистої енергетики не тільки не відставало від попиту, а й випереджало його. Наступне важливе питання: чи зможуть сонячна, вітрова та інші галузі чистої енергетики підтримувати цей темп? Якщо це можливо, 2025 рік може запам'ятатися як рік, коли світова генерація викопного палива "завмерла".

