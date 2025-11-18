Усі сайти "лягли": у роботі Cloudflare стався глобальний збій, що відомо (оновлено)

У вівторок, 18 листопада, в мережі серверів Cloudflare стався глобальний збій, у зв'язку з чим низка порталів призупинили свою роботу.

Масштабний збій вдарив по низці українських ЗМІ, зокрема Фокусу, "24 каналу", УНІАН тощо. Також не працює онлайн-карта бойових дій DeepState і соцмережа Х. Причини збою поки що невідомі.

Нові дані щодо роботи сервісу

На сайті компанії вказано, що сервіси Cloudflare наразі працюють у звичайному режимі. "Ми більше не спостерігаємо підвищеної кількості помилок або затримок у мережі", — йдеться в повідомленні.

Інженерні продовжують уважно стежити за платформою та проводити глибше розслідування попереднього збою, але наразі жодних змін у конфігурації не вноситься.

На даний момент вважається безпечним повторно ввімкнути будь-які сервіси Cloudflare, які були тимчасово вимкнені під час інциденту.

Відео дня

"Ми надамо остаточне оновлення після завершення нашого розслідування", — підкреслили у компанії.

Збій у Cloudfare

Під час спроби відкрити сайти користувачі стикалися з помилкою 500 (Internal Server Error). Це свідчить про наявність внутрішньої проблеми сервера.

На платформі Downdetector було зафіксовано сотні скарг. Зрештою портал також "ліг", оскільки сам працює на сервісі Cloudfare.

Збій у Cloudfare

Що таке Cloudflare

Cloudflare — це інтернет-інфраструктура, що пропонує багато з основних технологій, які лежать в основі сучасного онлайн-досвіду. До їх числа входять інструменти для захисту веб-сайтів від кібератак і забезпечення їх безперебійної роботи в умовах інтенсивного трафіку, пише independent.co.uk.

"Cloudflare знає про проблему, яка потенційно зачіпає кількох клієнтів, і розслідує її", — заявила компанія. — "Подробиці будуть надані в міру надходження додаткової інформації".

Сайт Down Detector, що відстежує збої, також зіткнувся з технічними проблемами. Але під час завантаження він показав різкий сплеск проблем.

Експерт пояснив, чому збій був настільки сильним

Алан Вудворд, професор Університету Суррея, пояснює, що таке Cloudflare і чому сьогоднішній збій був настільки масштабним.

"Cloudflare забезпечує свого роду інтернет-щит, запобігаючи деяким видам атак і небажаним відвідинам ботів, а також виступає як глобальна мережа поширення контенту для своїх клієнтів. Серед цих клієнтів такі відомі імена, як X, Spotify і Zoom. Cloudflare обслуговує близько 30% компаній зі списку Fortune 100. Недолік ролі посередника і мережі поширення для таких великих брендів полягає в тому, що в разі збою цієї життєво важливої системи ніхто не зможе користуватися вашими послугами, чи то веб-сайт, чи то застосунок. Поки неясно, що саме пішло не так, але, схоже, це був технічний збій у мережі Cloudflare. Це само по собі дивно, оскільки такі мережі розроблені таким чином, щоб уникати єдиних точок відмови.

Хоча Cloudflare заявляє, що їхні сервіси відновлюються, наявність великих клієнтів означає, що збій був дуже помітним і руйнівним. Cloudflare продовжує розслідування події, і наслідки цього інциденту все ще відчуваються.

Цей інцидент, як і недавній збій у роботі AWS, показує, наскільки деякі дуже важливі інтернет-сервіси залежать від відносно невеликої кількості великих гравців. Це палиця з двома кінцями: цим постачальникам послуг необхідно бути великими, щоб забезпечити масштаб і глобальне охоплення, необхідні великим брендам. Але коли вони зазнають краху, наслідки можуть бути серйозними. Це не останній випадок, коли один із цих великих провайдерів зазнає краху, і інтернет страждає".

Новина доповнюється…