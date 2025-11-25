Чому не варто купувати нові смартфони: експерти дали чітку відповідь, і справа не в економії

Навіть якщо ремонт телефону коштує дешевше за купівлю нового, то, як не дивно, фахівці рекомендують купити новий, особливо якщо телефону вже кілька років.

Незалежно від того, чи глючить програмне забезпечення, чи тріснув екран, усі рано чи пізно стикаються з однією й тією самою проблемою: краще відремонтувати чи поміняти телефон? Відповідь на це питання дають експерти компанії Asurion.

Скільки коштує ремонт і заміна смартфона

Навіть якщо ремонт телефону коштує дешевше купівлі нового, то, як не дивно, фахівці рекомендують купити новий, особливо якщо телефону вже кілька років. Можна здати старий смартфон у трейд-ін і використати знижку під час купівлі нового апарата.

На думку експертів, заміна тріснутого екрана обійдеться в 79-300 доларів, а то й більше. За ці гроші можна купити Google Pixel 9a (від 440 доларів, або 19 000 грн) — у такому разі ремонт зламаного пристрою може бути безглуздим.

Відео дня

Однак є й інші ситуації, в яких ремонт виправданий. Найпопулярніші смартфони Apple і Samsung коштують близько або трохи більше 1000 доларів. При цьому середня вартість ремонту екрана цих же моделей з використанням фірмових запчастин, інструментів та діагностики в сервісних центрах значно нижча.

На жаль, багато людей не знають, що вибрати — ремонт або купівлю нової моделі. Згідно з дослідженням Asurion, 44% американців вважали за краще б купити новий телефон, якби їхній екран був розбитий. Тобто, майже половина американців втрачають сотні доларів, обираючи заміну замість ремонту зламаних телефонів.

Іноді простіше відремонтувати смартфон, ніж купити новий Фото: Скриншот

Коли слід ремонтувати телефон

Ось кілька ситуацій, коли варто відремонтувати смартфон, якщо йому менше 2-х років.

Батарея швидко розряджається

Якщо пристрій розряджається незабаром після повної зарядки або працює повільно протягом дня, простим і доступним рішенням буде заміна батареї. Заміна акумулятора обійдеться приблизно в 50-70 доларів США залежно від моделі.

Абоненти вас не чують

Якщо співрозмовники постійно кажуть, що вас не чують, і при цьому ви впевнені в хорошій якості з'єднання, можливо, у вас зламався мікрофон. Спеціаліст з ремонту смартфонів визначить проблему і повідомить вартість її усунення.

На телефоні швидко заповнюється пам'ять

Це легко виправити, і це безкоштовно. Якщо ви отримуєте повідомлення "Пам'ять телефону заповнена" на iPhone, Samsung Galaxy або Google Pixel, або якщо пристрій просто працює повільно, спробуйте видалити відео, фотографії або програми.

Заміна розбитого екрана смартфона може коштувати дорого Фото: cpscentral.com

Коли ремонт вигідний на 100%

Ремонт старих пристроїв екологічний. Купівля нових — ні, тому що щороку виробники техніки представляють нові смартфони, а це вимагає величезних витрат матеріалів, електроенергії та викопного палива.

Як зазначила у своєму звіті американська некомерційна організація Public Interest Research Group: "Якби ми користувалися телефонами в середньому на рік довше, скорочення викидів було б еквівалентно зникненню з доріг 636 000 автомобілів і знизило б потребу у виробничих матеріалах на 42,5 млн фунтів на день".