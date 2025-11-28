Проста вода може стати необмеженим джерелом енергії: що це за відкриття

Вчені звернулися до фундаментального природного процесу — осмосу — щоб створити новий тип електростанцій, здатних працювати цілодобово. Ця технологія обіцяє перетворити місце зустрічі річок з морями на гігантські джерела чистої енергії, здатні забезпечити електрикою цілі мегаполіси.

На відміну від сонячних і вітряних станцій, які залежать від погоди, осмотична енергетика може давати стабільний струм 24/7, поки річки впадають у моря. Прорив став можливий завдяки створенню нових типів мембран, які зробили процес ефективним і доступним, пише The Economist.

В основі методу лежить прагнення води врівноважити концентрацію солей. Коли прісна і солона вода розділені напівпроникною мембраною, прісна вода прагне проникнути в солоний розчин. Це створює тиск, який можна використовувати двома способами.

Класичний підхід (Японія): У Фукуоке запустили станцію, де потік води, посилений осмотичним тиском, обертає турбіну. Особливість цього проєкту в тому, що він використовує не просто морську воду, а концентрований розсіл — відхід роботи опріснювальної станції, і очищену воду з каналізації. Це вирішує одразу два завдання: генерує енергію та утилізує шкідливі відходи.

Іонний прорив (Франція): Компанія Sweetch Energy пішла іншим шляхом. Їхня технологія пропускає через мембрани не воду, а заряджені частинки (іони). Рух іонів створює різницю потенціалів, генеруючи струм безпосередньо, подібно до гігантської батарейки.

Нанотехнології з дерева

Головною перешкодою для осмотичної енергетики довгий час була висока ціна та недосконалість мембран. Французькі інженери розв'язали цю проблему, створивши мембрани на основі нанотрубок із природних матеріалів, зокрема, з деревини. Це зробило технологію дешевшою та ефективнішою.

Плани у компанії грандіозні: у дельті Рони, де річка впадає в Середземне море, будується пілотна станція. У майбутньому Sweetch Energy планує розгорнути там комплекс потужністю 500 мегават — цього достатньо, щоб забезпечити енергією Марсель і його околиці з населенням майже 2 мільйони осіб. Компанія розраховує знизити вартість такої енергії до конкурентного рівня — нижче 100 доларів за мегават-годину.

