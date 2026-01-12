"Вбивця панелей": українець створив сонячно-бетонну батарею, у чому її перевага (відео)

Український блогер Сергій Юрко власними руками створив експериментальну установку, яка за допомогою бетонних дзеркал та сонячної енергії нагріває воду.

Дзеркала фокусують сонячне випромінювання на приймачі, вода всередині якого нагрівається під дією високої температури і перетворюється на пару. Це може допомогти мешканцям приватних будинків під час відключення світла. Подробиці винахідник розповів і показав у ролику на своєму YouTube каналі.

В основі станції лежать чотири саморобні бетонні плити у вигляді параболічних тарілок, на які наклеєні світловідбиваючі листи алюмінієвої фольги. Загальна вартість бетонного дзеркала складає близько 64 грн за квадратний сантиметр. Бетон важкий, але завдяки цьому стійкіший до вітру.

Бетонні дзеркала встановили під певним кутом на земляному валу, який служить опорою і додатково акумулює тепло, при цьому економить кошти на металевих.

Відео дня

За допомогою дерев'яних брусків перед дзеркалом встановлено металевий бак з дзеркальною поверхнею, до якого по шлангу поступає холодна вода і виходить пара. Гарячу воду можна брати для опалення або ж використовувати пару для запуску турбіни і виробництва електричної енергії.

Сергій Юрко прагне, щоб вартість енергії складала близько 0,5 цента (0,21 копійки) за кВт·год, що, за його розрахунками, цілком можливо. У такому випадку бетонні дзеркала будуть вигіднішими за теплові та атомні електростанції. Крім того, блогер називає їх "вбивцями сонячних панелей" за більшу ефективність, які, втім, важко перевірити.

Система потенційно може виробляти 520 кВт·год на рік за кожен квадратний метр у спекотному кліматі, де як мінімум 300 сонячних днів. Вона має окупитися приблизно за 12 років, коли строк служби складає 20-30 років.

Традиційні сонячні нагрівачі повинні постійно обертатися відповідно до руху Сонця по небу, але рух дзеркал можна замінити рухом приймача. Для цього можна використати саморобні механізми.

Сергій Юрко продемонстрував сонячне дзеркало

У таких конструкцій є й недоліки, наприклад, сам вал і земля перед ним заростають травою, яка перешкоджає доступу сонячного світла й б'ється об плівку під дією вітру, пошкоджуючи її. Тому потрібно враховувати періодичну заміну відбивних плівок (раз на кілька місяців). Втім, можна використати дорожчі, але ефективніші плівки з терміном служби в кілька десятиліть, або ж навіть повноцінні скляні або металеві дзеркала.

Сергій Юрко зазначив, що не винаходив бетонні дзеркала, адже технологія відома і використовується доволі давно. Наприклад, подібна система була виготовлена для Німецького космічного агентства, завдяки великим дзеркалам сонячна енергія нагріває воду до температури майже 400 ⁰C, а потім пара використовується для виробництва електроенергії. Крім того, частина цієї теплової енергії надходить у подібні теплові накопичувачі для виробництва електроенергії вночі, і це їхня перевага над сонячними панелями, які забезпечують електроенергією тільки тоді, коли світить сонце.

Нещодавно писали про пристрій, який не тільки генерує, а й зберігає сонячну енергію. Прототип сонячної проточної редокс-батареї досяг ефективності перетворення близько 4,2%.