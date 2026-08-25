Популярні телефони Motorola втратять підтримку у 2026 році: які моделі у списку (фото)

Смартфони бюджетного та середнього цінового сегменту не отримають оновлення ПЗ, ОС та безпеки.

Смартфони Motorola, які втратять підтримку програмного забезпечення цього року, відносяться до пристроїв початкового та середнього рівня. Деякі з них не отримають підтримки у серпні та вересні, а термін служби інших закінчиться у грудні, попереджає bgr.com.

Motorola Edge 2022: серпень 2026

Moto G14 2023: серпень 2026

Motorola Edge 30 Ultra 2022: вересень 2026

Motorola Edge 2023: вересень 2026

Moto G45 5G 2024 року: вересень 2026 р.

Moto G53s 5G 2023: грудень 2026

Moto G53Y 5G 2023: грудень 2026 р.

2023 Moto G53J 5G: грудень 2026

2024 Moto E15: грудень 2026

2024 Moto G05: грудень 2026

Moto G15 2024: грудень 2026

Moto G15 Power 2024: грудень 2026

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Ці телефони все одно можна використовувати після того, як вони перестануть отримувати оновлення програмного забезпечення, але власники повинні усвідомлювати ризики для безпеки. Йдеться не про відсутність підтримки основних випусків Android та нових функцій, а скоріше про оновлення безпеки, які Google та виробники смартфонів періодично випускають для виправлення нещодавно виявлених уразливостей у програмному забезпеченні телефону, якими можуть скористатися хакери.

Крім згаданих вище моделей термін придатності деяких інших телефонів Motorola минув раніше в 2026 році, нагадує видання:

Moto G23 2023: січень 2026

Moto G13 2023: січень 2026

Moto G73 5G 2023: січень 2026

2024 Moto G04: січень 2026

Moto G Power 5G 2023: квітень 2026

Moto G Stylus 2023: квітень 2026

Moto G 5G 2023: травень 2026

Moto G Stylus 5G 2023: червень 2026

У власників цих пристроїв є можливість розширити підтримку ПЗ, але це означає встановлення неофіційної операційної системи Android, такої як LineageOS, на пристрої Motorola, що підтримуються. Існують і інші неофіційні версії Android, які можуть пропонувати додаткові роки підтримки ОС і ПЗ. Однак для деяких власників процес встановлення користувальницьких збірок Android може виявитися складнішим. Крім того, не всі телефони Motorola, які втрачають офіційну підтримку оновлень програмного забезпечення, будуть підтримуватися розробниками прошивок користувача Android.

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