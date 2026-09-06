Представлено модель штучного інтелекту GPT-6: що показали тести нової версії ChatGPT (фото)
OpenAI випустила GPT-6. Нова модель демонструє прогрес у написанні коду, виконанні автономних завдань на комп’ютері та роботі зі складними багатоетапними проєктами.
Про це повідомляє Telegram-канал "Бекдор" з посиланням на результати незалежного тестування дослідницької організації Artificial Analysis.
Результати в коді та економія токенів
У тесті GPT-6 набрала 67 балів, зрівнявшись за можливостями з Fable 5 та Claude Opus 5. Головною перевагою моделі стала глибока оптимізація споживання ресурсів.
GPT-6 споживає до 70 % менше токенів навіть у порівнянні з попередньою версією GPT-5.6 Sol та основними конкурентами. Завдяки ефективній обробці інформації витрати на вирішення завдань з написання коду виявилися приблизно втричі нижчими, ніж у аналогічних моделей інших розробників.
Точність, зменшення галюцинацій та робота з файлами
Експерти зафіксували суттєве поліпшення надійності отриманих результатів та стійкості до складних вхідних даних:
У спеціалізованих тестах рівень галюцинацій знизився з 92 % до 51 %, а загальна точність відповідей зросла на 4 процентні пункти.
У тестах на довгострокове багатозадачне планування модель піднялася на 80 пунктів Elo, продемонструвавши високу стабільність під час обробки пов’язаних ланцюжків завдань із тисячами файлів.
Загальний рівень інтелекту
Незважаючи на значний прорив у застосуванні, фахівці Artificial Analysis поки що не відзначають кардинального стрибка в базовому мисленні. За загальним інтелектуальним індексом GPT-6 отримала 61 бал, повторивши результат GPT-5.6 Sol.
Ця модель дещо поступилася поточним лідеру рейтингу — Fable 5.1, який набрав 66 балів.
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