Потужний смартфон Motorola за середньою ціною: яка модель 2026 року вразила в тестах (фото)

Смартфон Motorola Edge 70 Max поєднує в собі субфлагманський чіпсет Snapdragon 8 Gen 5, акумулятор великої ємності та яскравий дисплей.

Новинка пропонує найвищий рівень продуктивності за ціною, яка нижча, ніж у багатьох флагманів. Експерти GSMArena провели серію тестів новинки; підсумуємо головні висновки з огляду.

Технічні характеристики Motorola Edge 70 Max

Дисплей: 6,82" LTPO AMOLED, 3168x1440, 144 Гц, 10 біт, HDR10+, пікова яскравість до 7000 ніт, Gorilla Glass 7i

6,82" LTPO AMOLED, 3168x1440, 144 Гц, 10 біт, HDR10+, пікова яскравість до 7000 ніт, Gorilla Glass 7i Процесор: 3-нм Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 (Oryon V3, 8 ядер до 3,8 ГГц), графічний процесор Adreno 829

3-нм Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 (Oryon V3, 8 ядер до 3,8 ГГц), графічний процесор Adreno 829 Пам'ять: 8 ГБ або 12 ГБ ОЗУ, накопичувач 256 ГБ (UFS 4.1), слот для карт пам'яті відсутній

8 ГБ або 12 ГБ ОЗУ, накопичувач 256 ГБ (UFS 4.1), слот для карт пам'яті відсутній Основна камера: 50 Мп (f/1,8, 24 мм, OIS) + 8 Мп (надширококутна, 119 градусів, автофокус)

50 Мп (f/1,8, 24 мм, OIS) + 8 Мп (надширококутна, 119 градусів, автофокус) Фронтальна камера: 32 Мп (f/2.2, 22 мм)

32 Мп (f/2.2, 22 мм) Акумулятор: 7100 мА·год, дротова зарядка 90 Вт, магнітна бездротова зарядка Qi 2.2 на 25 Вт, реверсивна зарядка 5 Вт

7100 мА·год, дротова зарядка 90 Вт, магнітна бездротова зарядка Qi 2.2 на 25 Вт, реверсивна зарядка 5 Вт Корпус: алюмінієва рама, скло Gorilla Glass 7i ззаду, захист IP68/IP69 та MIL-STD-810H, вага 221 г

алюмінієва рама, скло Gorilla Glass 7i ззаду, захист IP68/IP69 та MIL-STD-810H, вага 221 г Звук і зв'язок: стереодинаміки Dolby Atmos (-25,3 LUFS), Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, 5G, дві SIM-карти + дві eSIM

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Дисплей Motorola Edge 70 Max Фото: gsmarena.com

Дисплей, продуктивність та тести

Екран Motorola Edge 70 Max створено на базі яскравої LTPO AMOLED-матриці з частотою оновлення 144 Гц. Виміряна максимальна яскравість в автоматичному режимі під прямими сонячними променями склала 1571 ніт. Дисплей забезпечує чітке зображення завдяки щільності 510 ppi та захищений від подряпин склом Gorilla Glass 7i.

Апаратна платформа смартфона побудована на 3-нм процесорі Snapdragon 8 Gen 5. У бенчмарку AnTuTu v11 телефон набрав 3 057 494 бали, а в багатоядерному тесті GeekBench 6 результат склав 9315 балів. Модель справляється з важкими іграми та працює дуже швидко. Єдиним обмеженням є безальтернативний накопичувач об’ємом 256 ГБ — версій із більшою ємністю виробник не пропонує.

Камери та результати тестів на автономність

Головна камера на 50 Мп з оптичною стабілізацією робить деталізовані знімки з природною передачею кольорів вдень і в сутінках. Надширококутний модуль на 8 Мп поступається основному сенсору за різкістю, але оснащений автофокусом, що дозволяє знімати макросцени. Оптичний зум у телефоні відсутній. Фронтальний 32-Мп сенсор забезпечує якісні автопортрети та підтримує запис відео у форматі 4K зі швидкістю 30 кадрів на секунду.

Акумулятор ємністю 7100 мА·год показав у тесті активного використання GSMArena результат 19 годин 29 хвилин. Адаптер потужністю 90 Вт заряджає акумулятор до 50% за 21 хвилину, а повний цикл заряджання займає 51 хвилину. Також гаджет підтримує магнітну бездротову зарядку стандарту Qi2.2 потужністю 25 Вт.

Дизайн Motorola Edge 70 Max Фото: gsmarena.com

Переваги та недоліки Motorola Edge 70 Max

Переваги:

Міцний корпус з алюмінієвою рамкою, захистом IP68/IP69 та сертифікатом MIL-STD-810H.

Чіткий і яскравий LTPO OLED-екран із частотою оновлення 144 Гц.

Висока автономність завдяки акумулятору на 7100 мА·год та підтримка магнітної зарядки Qi2.2.

Процесор Snapdragon 8 Gen 5 із запасом потужності для будь-яких завдань.

Чиста оболонка Hello UI без зайвого стороннього програмного забезпечення.

Недоліки:

Відчутна вага корпусу (221 грам).

Відсутність окремого телеоб'єктива для оптичного наближення.

Простий надширококутний сенсор на 8 Мп.

Єдиний варіант вбудованої пам'яті на 256 ГБ.

Ціна:

Motorola Edge 70 Max 8/256 ГБ — 34 999 грн.

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