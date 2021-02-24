Глава НБУ Кирило Шевченко розповів, як українці зможуть взяти іпотеку під низький відсоток

НБУ вживає низку заходів для розвитку іпотечного кредитування, сприяючи широкому залученню банківських установ до забезпечення українців доступним житлом.

Програма доступного житла для українців обговорювалася сьогодні на Всеукраїнському форумі «Україна-30: Інфраструктура».

Про це розповів Кирило Шевченко, голова Національного банку України, виступаючи на Всеукраїнському форумі «Україна-30: Інфраструктура».

НБУ вживає низку заходів для розвитку іпотечного кредитування, сприяючи широкому залученню банківських установ до забезпечення українців доступним житлом.

Оздоровлення банківського сектору дозволило ввести низку іпотечних програм, але левова частка угод у 2020 році укладена декількома банками, перш за все державними. НБУ очікує збільшення платоспроможного попиту з боку позичальників та відповідно, цікавих іпотечних продуктів від банківського сектору.

Монетарна політика Національного банку забезпечує помірну й прогнозовану інфляцію, зазначив Кирило Шевченко, і це є хорошою підставою для розширення послуг з іпотеки.

На його думку, законодавцям і чиновникам було б доцільно вжити заходів щодо ефективного захисту прав кредиторів, зменшення юридичних ризиків, належного врегулювання ринку новобудов.