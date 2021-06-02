Пільгова іпотека Зеленського "затримується" через кадрові призначення Мінфіну — ЗМІ

Крім того, ряд сумнівних кадрових рішень у самому «Укрфінжитлі» також негативно впливає на динаміку процесу видачі кредитів, вважають журналісти

Через сумнівні кадрові призначення Міністерством фінансів керівництва профільної компанії «Укрфінжитло» програма доступного житла Президента Володимира Зеленського (пільгові кредити під 7%) опинилася під загрозою зриву. До цього може бути причетний міністр фінансів Сергій Марченко, пише видання «Апостроф».

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Журналісти нагадують, що «Укрфінжитлу» вже виділили 2 млрд. грн. Ще 20 млрд грн. повинні зайти після випуску Мінфіном цільових облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП). Станом на 31 травня, за даними Мінфіну, у рамках програм пільгової іпотеки був виданий усього 351 кредит на загальну суму трохи менше 300 млн грн.

У такій низькій швидкості є кілька причин, пише видання. По-перше, про програму мало знають, банкіри неохоче її просувають, а в громадян усе ще є побоювання, що проект закінчиться «на півдорозі». По-друге, Мінфін усе ще не підготував необхідних документів для випуску цільових ОВДП, а значить — проект, по суті, поки без «живих» грошей. «Блокує випуск нібито особисто директор департаменту боргової політики Мінфіну Поліна Ярова з мовчазної згоди міністра Марченко», — йдеться в матеріалі.

Ще однією проблемою може стати обʼєднання «Укрфінжитла» і фактично збанкрутілої Державної іпотечної установи, на якій висить близько 5 млрд грн. боргів. «Замість того, щоб повністю сконцентруватися на видачі нових кредитів, керівництву компанії доведеться займатися ще й реструктуризацією боргів «напівмертвого родича», — зазначає видання.

Крім того, ряд сумнівних кадрових рішень у самому «Укрфінжитлі» також негативно впливає на динаміку процесу видачі кредитів, вважають журналісти. У кінці квітня був «по-тихому» звільнений попередній голова компанії Василь Шкураков. Його декларацію тут же взяли на перевірку в список НАПКА, а за роботу компанії під його керівництвом взялася Держаудитслужба.

«На місце Шкуракова прийшов колишній заступник начальника Енергетичної митниці Віктор Катренич, який раніше не мав відношення не те що до іпотеки, а взагалі до державних фінансів: КВЕДи його ФОПа, закритого відносно недавно в Івано-Франківську, припускають торгівлю запчастинами, овочами і фруктами, діяльність автомобільної СТО. Зате в оточенні міністра Сергія Марченко не приховують, що Катренич — загальна креатура голови відомства і його зама Юрія Драганчука, якого в різних джерелах називають «смотрящим» за митницею», — пишуть журналісти.

За інформацією видання, у заступники собі Катренич взяв Людмилу Шемелинець — ексдиректорка юрдепартаменту (2011-2014), а потім перша заступниця голови Держслужби земельного кадастру в уряді Арсенія Яценюка і Володимира Гройсмана, хоча в системі кадастру працювала ще з часів Януковича. Журналісти наводять приклади можливої причетності Шемелинець до корупційних скандалів.

«Крім того, з подачі Марченко на посаду голови фактично ліквідованої Державної іпотечної установи в березні 2021 року заступив Єгор Притула — кадровий податківець з кінця 2000-х, який також активно працював при голові ДПС Віталія Захарченка в період президентства Віктора Януковича», — пише видання. У 2015 він був звільнений у результаті люстрації і пішов радником в «Укрексімбанк».

З посиланням на свої джерела в Мінфіні видання зазначає, що Катренич, Шемелинець і Притула могли бути поставлені Марченком на іпотечну програму 7%, щоб мати можливість домовитися з девелоперами про «правильний» розподіл ресурсів, які будуть виділені на реалізацію проекту.

«Оскільки кредити будуть видаватися тільки на квартири в будинках не старших 2018 року, то у «свіжих» новобудов є багато шансів бути проданими саме через ці програми. Наприклад, «ходоки» на ринку вже нібито пропонують забудовникам передати в банки списки «неліквіду» (квартир на останніх поверхах, з поганим виглядом або мінімальною інсоляцією, невдалими плануваннями), отримавши статус «преміум-партнера». У відомстві не виключають, що випуск цільових ОВДП буде розблоковано департаментом Поліни Ярової, коли закриється «підписка» з охочими гарантовано взяти участь у схемі продавців нерухомості», — резюмує видання.