А ви готові до діджиталізації своїх мрій?

Напевно, ніхто не заперечуватиме, що ми, українці, – нація мрійників. З дитинства нас привчають, що мріяти – добре. Тож ми уявляємо себе видатними вченими, дослідниками або відомими акторами. В наших мріях ми їздимо на дорогих автівках, наповнюємо дім розумною побутовою технікою й відчуваємо райську насолоду десь біля океану. Проте в реальному житті більшість прагнень та бажань так і залишаються нездійсненими – зазвичай через брак коштів або віри в їхню реалізацію.

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«70% опитаних українців наразі мають мрію, але найбільшим барʼєром для її здійснення є нестача грошей. Та наш банк може допомогти українцям без зайвих зусиль наблизитися до мрії. Уявіть, що банк – це машина часу, за допомогою якої можна взяти гроші в себе в майбутньому або переказати їх у майбутнє для втілення мрії. І якщо з кредитами все зрозуміло, то із переказом грошей собі в майбутнє людина здатна впоратися гірше. У нас є рішення, яке дасть змогу українцям здійснювати свої мрії», – зазначив Костянтин Лежнін, заступник голови правління з питань роздрібного бізнесу UKRSIBBANK BNP Paribas Group.

Щоб допомогти здійснити якомога більше мрій та довести, що це справді реально для кожного з нас, UKRSIBBANK BNP Paribas Group представив унікальний для українського ринку сервіс Dreams, який уже доступний у додатку UKRSIB online. Завдяки діджитальній візуалізації мрій процес їхнього втілення у життя став набагато простішим та ефективнішим. Dreams було розроблено та успішно запущено у Швеції.

Dreams дає змогу вибрати мрію, визначити необхідну суму та час, за який ви хочете її здійснити. Але найголовніше – це унікальні інструменти – «сейфхаки». Вони не лише допомагають збирати частинами ваші кошти, а й дають корисні поради щодо використання досить несподіваних джерел економії навіть із користю для здоров’я.

Діджиталізуйте та реалізуйте ваші мрії разом із UKRSIBBANK BNP Paribas Group.

Ви багатші, ніж вважаєте.

Довідка

Dreams www.getdreams.com

Шведську фінансово-технологічну компанію Dreams створено 2014 року. Використовуючи науково-прикладний підхід щодо споживчої поведінки клієнтів UX в поєднанні з їхнім досвідом, Dreams дає можливість клієнтам краще орієнтуватися в їхньому фінансовому житті та допомагає формувати ґрунтовні фінансові звички. Технологія популярного додатка Dreams, завдяки якій уже вдалося допомогти 460 тис. користувачів заощадити понад 440 млн євро, буде доступна в Україні клієнтам UKRSIBBANK BNP Paribas Group.

UKRSIBBANK BNP Paribas Group (www.my.ukrsibbank.com) працює на українському ринку з 1990 року. Банк прагне, щоб фінансове життя клієнтів стало успішним, безпечним і простим. Банк пропонує високоякісні фінансові рішення відповідно до найкращих європейських фінансових послуг. 60% акцій фінустанови належать одній з найбільших фінансових груп у світі – BNP Paribas, а 40% – ЄБРР. Банк обслуговує понад 2 мільйони клієнтів, а 168 тис. СМБ і корпоративних компаній – лідери вітчизняної економіки та міжнародні корпорації.