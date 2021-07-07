Збиткові кар'єри "УЗ" забрав під контроль глава транспортного комітету Кисіль — ЗМІ

Глава комітету Верховної ради з питань транспорту Юрій Кисіль монополізував доступ до кар'єрів «Укрзалізниці», закупівля продукції здійснюється тільки через компанії-посередники, пов'язані з ним, пише видання Дзеркало Тижня.

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Видання нагадує, що кар'єри з видобутку піску, граніту, щебеню та інших будматеріалів у структурі «Укрзалізниці» відносяться до філії «Центр управління промисловістю». Близько 40-50% усієї сировини йде на потреби УЗ, ще частина надходить на ринок без комерційних націнок — наприклад, для потреб будівництва доріг «Укравтодором».

На сьогодні «УЗ» має у своєму розпорядженні спецдозволи на розробку 16 родовищ граніту, монцонітів, андезиту, діориту в Полтавській, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Черкаській, Закарпатській, Донецькій, Рівненській, Запорізькій, Львівській та Дніпропетровській областях. Також у компанії є ще шість кар'єрів, дія спецдозволів на які або закінчилася, або не продовжена.

«Монопольний доступ до кар'єрів УЗ або до їх приватизації дає не тільки гарантований збут продукції залізничникам, які постійно потребують будматеріалів, а й перспективи непоганого заробітку на «Великому будівництві», яке також стало великим споживачем щебеню, гравію і піску. Саме тому «тіньова» боротьба за вплив на ЦУП більш ніж запекла», — йдеться в матеріалі.

Більшість кар'єрів стабільно показують збитки. Так, за останніми доступним в ЗМІ даними, за 2020 рік кар'єри «УЗ» показали збиток у 255 млн грн. І ще 50 млн за перші півроку 2021 року. Приблизно з 2016-2017 років чиновники регулярно говорили про необхідність «позбутися непрофільних активів», серед яких називали і кар'єри. Від такого розпродажу розраховували отримати в бюджет понад 5-7 млрд грн., які планувалося реінвестувати в розвиток «УЗ».

Кар'єри регулярно стають об'єктом уваги правоохоронних органів. Наприклад, у серпні 2019 року НАБУ повідомило про підозру колишньому директору Трудівського кар'єру в розтраті 1,2 млн гривень при експорті щебеню в Росію. У лютому 2020 року СБУ виявила незаконний приватний кар'єр, організований чиновниками «УЗ» на 60 га землі на Житомирщині на території державного кар'єру, що належить підприємству. Збитки від шкоди навколишньому середовищу в СБУ оцінили в 1,3 млрд грн. У квітні 2021 року Офіс Генпрокурора пред'явив підозру ексглаві Центру управління промисловістю в недбалості: вона «не встежила» за незаконними вибухами на одному з кар'єрів, що дозволило зловмисникам добути на об'єкті сировини на півмільярда гривень.

У 2019 ЗМІ повідомляли, що доступ до кар'єрів «УЗ» через наближені компанії монополізувало оточення народного депутата Юрія Корявченкова («Юзика»). Однак, як мінімум із середини 2020 року це вже неактуальна інформація. За даними джерел, за часів міністра інфраструктури Владислава Криклія, питання щебеневих кар'єрів «УЗ» курирував Онисим Данелія, його радник і син бізнес-партнера Юрія Кисіля з Кривому Рогу Гіоргія Данелія (балотувався від партії Саакашвілі «Рух Нових сил» у парламент 2019 року) .

Незважаючи на те, що сім'я Данелія займається торгівлею і ресторанним бізнесом, за фактом вони допомагають Киселю контролювати ринок «надлишків» будматеріалів, які «УЗ» продає за цілком ринковими цінами. «Таким чином, крім схеми заробітку на атестації моряків, схем з дорожньо-будівельними підрядами, участі в скандалах за типом «Криворіжгейту», Кисіль вирішив «підім'яти» під себе ще й промисловий напрямок залізниці. Учасники ринку стверджують, що це стало наслідком невдалої спроби провести тіньову приватизацію кар'єрів з боку Криклія: як тільки стало зрозуміло, що розпродажі найближчим часом чекати не варто, Кисіль тут же вирішив «застовпити» за собою місце монопольного «смотрящего» над галуззю», — йдеться в матеріалі.

Поява «ексклюзивних» посередників на щебеневих і гранітних кар'єрах УЗ сприяє суттєвому підвищенню цін на продукцію, а значить — здорожує будівництво об'єктів у рамках «Великого будівництва», — резюмують журналісти.