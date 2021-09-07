Мінекономіки практично не підтримує економічний розвиток — експерт

Міністерство економіки не сприяє економічному розвитку, про що свідчать попередні результати роботи відомства за три перших місяці перебування на посаді першого віцепрем'єра Олексія Любченка. Таку думку у своєму блозі висловив економіст, експерт Growford Institute Віктор Скаршевський

За його словами, тільки одна з восьми публічних ініціатив Мінекономіки спрямована на сприяння інвестиціям і стимулює економічний розвиток.

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"За 3 місяці на публічне обговорення винесено 8 ініціатив, 4 або 50% з них спрямовані на виконання зобов'язань у рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС …. Одна ініціатива стосувалася розробки порядку ввезення імпортного обладнання для реалізації проектів зі значними інвестиціями (від 20 млн євро). Тільки лише остання ініціатива (одна з восьми) спрямована на сприяння інвестиціям. І то, розробка цього порядку денного це не ініціатива міністерства, а завдання, передбачене Законом про держпідтримку інвестпроектів зі значними інвестиціями, який був ухвалений ще в грудні 2020 року, тобто 9 місяців тому", — пише експерт.

"Однією з тем, яку публічно порушує міністерство та особисто міністр Любченко, стала боротьба з тіньовою економікою, зокрема, з тіньовою зайнятістю. З 1 липня 2021 року Держслужба з питань праці (перебуває у сфері відповідальності Мінекономіки) у співпраці з Податковою службою почала інспекції з метою виявлення роботодавців, які використовують незадекларовану працю. По суті, почалася боротьба з наслідками, а не з причинами", — пише Скаршевський. За його підрахунками, у результаті перевірок 4,5 тис. людей залишилися без роботи.

"Найбільша кількість неоформлених працівників виявлена в сільському господарстві, сфері організації харчування та тимчасового розміщення; торгівлі. … багато збанкрутували, а тим, хто вижив — Мінекономіки пропонує інспекційні перевірки і штрафи. Такі дії уряду явно не спрямовані на економічний розвиток", — йдеться в матеріалі.

"Перед тим, як починати боротьбу з тіньовою зайнятістю — для початку необхідно прибрати або згладити причини її існування. В Україні найвище навантаження на фонд оплати праці, якщо врахувати мізерний розмір зарплат. Можна зменшити податкове навантаження, навіть не знижуючи податкових ставок. Наприклад, збільшити неоподатковуваний мінімум (на сьогодні (!) 17 грн/міс) до мінімальної зарплати. Також давно пора ліквідувати військовий збір 1,5%, оскільки він зовсім не військовий і йде в загальний фонд держбюджету (з 2014 по 2021 рік українські громадяни сплатили "військовий" збір у сумі $5 млрд). Де подібні ініціативи від Мінекономіки і міністра Любченка?", — запитує експерт.

Він підкреслив, що в цей же час міністр "підтримує шкідницький законопроект № 5600, затверджений парламентом у першому читанні 1 липня 2021 року". "Про який розвиток економіки можна говорити, якщо цим законопроектом підвищуються податки і збільшується адміністративний тиск на бізнес. При тому, що податківцям надається більше повноважень, а для бізнесу вводиться презумпція винності", — йдеться в матеріалі.

Також Скаршевський звернув увагу на Експортно-кредитне агентство, що фактично не працює і перебуває в підпорядкуванні Мінекономіки. "За 3,5 роки свого існування ЕКА підписало всього-на-всього 6 договорів зі страхування експортних кредитів і зовнішньоекономічних контрактів на загальну мізерну суму $690 тис. Мізерну тому, що річні обсяги українського експорту становлять близько $50 млрд. Образно кажучи, експортери не помітили існування цього агентства або агентство не помітило існування експортерів", — пише експерт.

На його думку, замість проактивних дій з підтримки економіки, міністр Любченко просто реалізує старі програми, які не виступають при цьому проти законодавчих ініціатив, які погіршують інвестиційний клімат і перешкоджають роботі бізнесу.