Позику схвалено: як БКІ впливає на рішення по кредитах

Кредитна історія – це найперша річ, на яку дивляться банки та кредитні організації, коли до них звертається новий клієнт. Ретельне вивчення фінансового стану потребує часу, якого позичальникам завжди бракує. Особливо коли мова йде про швидкі позики та співпрацю з МФО. А досвід попереднього користування кредитами краще за інших розповість про ставлення людини до своїх боргів.

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Уважний радник кредиторів

Люди охоче користуються позиковими грошима, чим пишуть власну кредитну історію, але не всі здатні пояснити, що то таке та як формується цей документ. Зазирнувши до нього, можна дізнатися де, коли та які суми людина брала чи намагалася запозичити гроші, як їх повертала та чи не залишилася боржником.

Кредитна історія впливає на перше враження, що клієнт справляє на МФО чи банк. Вона ж відіграє значну роль в тому, чи отримає позичальник схвальне рішення по кредиту. Але остаточне рішення приймає кредитор.

"Компанії, що пропонують кредити, прогнозують власні ризики, за яких вони можуть надати позику. Ми в "Качай гроші" згодні ризикувати заради клієнтів та розглядаємо мікрокредити, як можливість виправити кредитну історію. Тому перевіряємо позичальників, але рішення видавати кредит чи ні, довіряємо власній скоринговій системі", — зазначає фахівець з кредитування Андрій Андрієвський.

Окрім фактів з кредитної історії до уваги беруться й інші дані, насамперед, інформація, яку позичальник вказав у заявці. Відповідно до цього коригують умови позики. Тому, запевняють у "Качай Гроші", можна отримати кредит з поганою кредитною історією. Але чим вона краще, тим більше фінансових установ будуть згодні дати гроші та тим привабливішими будуть умови кредитування.

Кожний крок записано

Кредитні історії складають спеціальні недержавні організації, основною діяльністю яких є ведення цих реєстрів. Станом на травень 2021 року в реєстрі Нацбанку налічувалося 11 бюро кредитних історій (БКІ), що обробляють та зберігають дані, з яких формуються кредитні історії українців. Та найбільше з них – таке, що охоплює майже половину населення країни – це УБКІ або Українське бюро кредитних історій. Компанія заявляє, що в її реєстрах є дані про понад 24 мільйона позичальників.

Зазвичай кредитна історія містить наступні відомості:

ідентифікаційні дані: паспорт, ІПН, адреса тощо;

дані про поточні кредити: сума, процентна ставка, термін, кредитор тощо;

дані про попередні запозичення: коли отримувалися кредити, на яких умовах та чи вчасно були погашені;

інформація з публічних реєстрів: виконавчі провадження, судові справи й інше.

Всі БКІ отримують дані щодо позичальників безпосередньо від банків та мікрофінансових організацій, з якими мають угоди. А потім за їхнім запитом повертають накопичену інформацію щодо конкретного позичальника, який звернувся за кредитом.

Донедавна, співпраця з бюро залишалася на розсуд фінансових організацій. Але з початку 2021 року кредиторів зобов'язали передавати до БКІ інформацію щодо всіх споживчих кредитів, звісно, з відома та дозволу позичальника.

Що є про мене

Персональна інформація громадян не є загальнодоступною та зберігається відповідно до свого статусу. Але громадяни, як забажають, можуть легко дізнатися свою кредитну історію. Щоб перевірити, чи не треба підвищити кредитний рейтинг, достатньо звернутися із запитом до УБКІ чи іншого бюро. Навіть довідка про доходи чи майнова декларація не будуть настільки переконливими, як бездоганна кредитна історія.

До речі, українське законодавство передбачає одне безкоштовне звернення на рік для кожного громадянина. Також можна зробити запит через банк, послугами якого ви користуєтеся. Наприклад, "Приват" пропонує такий сервіс у своєму мобільному додатку. Щоправда, за цей запит доведеться заплатити.