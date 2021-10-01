Фінансовий сервіс MyCredit обійшов банки і зайняв 1 місце як "Краща команда якості обслуговування клієнтів"

Фінансовий сервіс MyCredit "грошей до зарплати" переміг в номінації "Краща команда якості обслуговування клієнтів" у всеукраїнському конкурсі Dzwinner. Співробітники сервісу також увійшли до фіналу конкурсу контакт-центрів в номінаціях "Консультант року" і "Наставник року".

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Серед номінантів були представлені команди мережі магазинів побутової техніки та електроніки Comfy, банку "Альфа-банк" і інтернет-провайдера "ВОЛІ". Примітно, що серед фіналістів премії ось уже кілька років компанія MyCredit - єдиний представник своєї галузі.

"Мікрокредити і любов до клієнтів несумісні? Можливо, якщо мова йде про кредитні компанії, а не про фінансовий сервіс MyCredit.ua! Наша команда зібрала "бінго" з фіналістів премії Dzwinner, абсолютно випередивши не тільки сегментних конкурентів, а й майже всі банки" - прокоментував перемогу сервісу на своїй фейсбук-сторінці СЕО компанії MyCredit Владислав Білан.

Нагадаємо, MyCredit — популярний фінтех-сервіс, де можна отримати до 18 000 грн на картку будь-якого банку за 5 хвилин. За п'ять років роботи MyCredit тричі удостоювався нагороди «Кращий сервіс онлайн-кредитування» за версією PaySpace Magazine, неодноразово очолював «ТОП-5 кращих МФО України» за версією Finance.ua, завоював призові місця у всеукраїнському конкурсі контакт-центрів DzWINNER (номінації «Проект року», «Краща команда контролю якості»). В 2019 сервіс залучив $3 млн інвестицій від фінансової групи «ТАС» і був масштабований під бренчем Oncredit до В'єтнаму, а в 2020 запустився на Шрі-Ланці.