Головні тренди Післязавтра для бізнесу

Кожного власника та ТОП-менеджера сьогодні хвилюють питання: як підготуватися до невідомого Післязавтра? Як налаштувати до змін бізнес-системи, які тільки-но пристосувались до умов сьогодення? Можна довго шукати відповіді самостійно. Але на швидкості сьогоднішніх змін це утопічна справа. І дуже боляча для бізнесу, який потребує гнучких рішень тут, зараз і разом.

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Епоха героїчного лідерства минула – кращі ідеї виникають у синергії колективного майндсету та широкої експертизи з ключових компетенцій майбутнього. Саме на переліку головних компетенцій у 2022-2025 роках, визначених на економічному форумі у Давосі, побудована програма Global Inspiring Forum’2021 — одного з наймасштабніших в Україні інтелектуальних просторів для бізнес-лідерів та їхніх команд.

Лейтмотив бізнес-події – The Day After Tomorrow, і кожна тема спікера Global Inspiring Forum’2021: Світовий інтелект на одній сцені уточнює бізнес-вектор на Післязавтра.

Спікери Global Inspiring Forum’2021:

К’ЄЛЛ НОРДСТРЕМ, професор економіки та філософії Стокгольмської бізнес-школи, футуролог, автор бізнес-бестселерів, гуру зі списку Thinkers 50

МЕТТ КРЕБТРІ, британський експерт з бізнес-стратегій, стратегічного планування та управління змінами, співзасновник консалтингової компанії Positive Momentum

СТІВЕН ВАН БЕЛЕГЕМ, професор з маркетингу у Vlerick Business School (Генте, Льовен та Брюссель), доповідач у London Business School, міжнародний експерт з маркетингу та клієнтського досвіду у цифровому світі, автор 5 бізнес-бестселерів

ДЖЕЙМС ТЕЙЛОР, міжнародний експерт зі створення інноваційних організацій, нових організаційних дизайнів та робочих просторів, експерт із розкриття творчого потенціалу та підвищення продуктивності, управління змінами, бізнес-консультант з менеджменту Visa, Apple, McDonald's, EY, Sony, Johnson&Johnson

ҐРЕҐ МАККЕОН, американський експерт з есенціалізму, концепцію якого застосовують у Apple, Google, Facebook, Twitter, LinkedIn, Twitter, Yahoo!, автор бестселерів "Есенціалізм: Дисциплінована гонитва за меншим" та "Без зусиль. Досягайте важливого легше"

ПОЛІН БРАУН, екс-голова ради директорів північноамериканського підрозділу LVMH (Moet Hennessy Louis Vuitton), професор з маркетингу, один з директорів школи бізнесу Колумбійського університету

Для того, щоб надати поштовх стратегічним рішенням керівників всіх рівнів та індустрій, під час бізнес-форуму міжнародні спікери будуть висвітлювати питання:

Як стати керівником-футурологом? Як передбачати та використовувати глобальні тренди світової трансформації бізнесу для прориву власної компанії?

Як використовувати нові парадигми мислення для стратегічної візії у постійно змінній бізнес-реальності?

Які нові проривні ідеї з формування майбутнього досвіду клієнтів слід опанувати, щоб завойовувати монополію у свідомості споживачів?

Як управляти змінами та налаштувати людей у команді на підприємницьке мислення?

Як за допомогою естетичного інтелекту створити інноваційний маркетинг і брендинг компанії, щоб створити нові стратегії зростання й генерування прибутку?

Global Inspiring Forum’2021: Світовий інтелект на одній сцені — must visit подія для лідерів бізнесу, які шукають проривні ідеї для бізнесу й комплексне рішення управлінських задач.

Дата форуму: 9 грудня 2021

Формат проведення: гібридний, із синхронним перекладом:

— офлайн (за наявності covid-сертифікату/ПЦР-тесту);

— онлайн-трансляція (YouTube).

Детальна інформація за посиланням: https://bit.ly/3jG9KiF