Олена Сосєдка: З сьогоднішнього дня клієнти NEOBANK для всіх зможуть оформлювати безкоштовні картки класу Platinum

Мобільний банк NEOBANK для всіх випустив нові картки преміумкласу з розширеними можливостями – фізичну та цифрову NEOCARD Platinum, а також цифрову LITECARD Platinum, яку безкоштовно може оформити будь-який клієнт банку. Про це повідомила Олена Сосєдка – засновниця відкритої фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions, на базі якої створено NEOBANK.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Ми реалісти, ми знаємо, що зараз практично в кожного в кишені чи смартфоні вже є банківська картка. Ми не претендуємо на те, щоб бути першим цифровим банком, яким скористається людина. Ми хочемо бути для неї найкращим цифровим банком. Тому вирішили, що всім своїм клієнтам ми дамо найкращі умови на ринку й навіть трохи більше. Безкоштовна картка класу Platinum з усіма відповідними привілеями, як на мене, якраз про це", – зазначила Олена Сосєдка.

Серед бонусів, які дають своїм власникам NEOCARD Platinum і LITECARD Platinum:

· Fast Track. Виліт і приліт. Аеропорт Бориспіль. Окрема лінія Fast Track для здавання багажу, прискореного проходження авіаційного та паспортного контролю. Можна використовувати 2 рази на рік.

· Безкоштовне відвідування бізнес-залів двічі на рік. Комфортне очікування в понад 1300 бізнес-залах Visa Lounge по всьому світі.

· Безкоштовне пакування багажу. Надається для двох одиниць багажу на рік в аеропорту Бориспіль.

· Знижка 50% на поїздки до/з аеропорту з Bolt. Пропозиція діє на 4 поїздки на місяць у Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Львові, Одесі та Харкові.

· А також інші преміальні послуги та спеціальні пропозиції: преміумпакет сервісу Sweet.TV за 1 грн, річна передплата на понад 300 книг сервісу Yakaboo, знижка на оренду електросамокатів BOLT (-15%), а також захист покупок і розширена гарантія на готелі, шопінг, ресторани та інші переваги.

"Для клієнтів NEOBANK для всіх ці бонуси безкоштовні. Немає жодних додаткових оплат, комісій, прихованих платежів, обов'язкових оборотів за карткою чи інших додаткових вимог. Усе просто: оформляєш картку – і користуєшся всіма благами Platinum-картки безкоштовно", – додала Олена Сосєдка.

Крім цього, власники платинових карток отримають базові безкоштовні "плюшки" за основними операціями: зняття готівки, а також у найближчих оновленнях платежі IBAN, Р2Р-перекази (до 10 тис. грн за перерахованими операціями).

Також NEOBANK для всіх розширює кредитні можливості для клієнтів і запускає розстрочку. Нові та нинішні клієнти зможуть встановити додаткові ліміти. Завдяки їм лише за кілька кліків можна буде збільшити баланс на картці, перевівши покупку в розстрочку або оформивши миттєвий кредит на картку. При цьому кількість оформлених у межах встановленого ліміту розстрочок не обмежено. Кожен клієнт NEOBANK для всіх отримає різний набір доступних розстрочок і суму додаткового ліміту, які регулярно переглядатимуться.

Для отримання NEOCARD Platinum або LITECARD Platinum необхідно встановити програму NEOBANK для всіх за посиланням нижче та пройти онлайн-реєстрацію, у тому числі використовуючи швидку реєстрацію за допомогою Дії: https://r6xr8.app.link/5JK3bimgvlb

Отримати фізичну картку можна кур'єром у Києві, Дніпрі, Харкові, Львові та Одесі, чи забрати самостійно у відділеннях ConcordBank або в найближчій партнерській точці видачі, чи замовити доставку картки до відділення Нової Пошти для клієнтів, які зареєструвалися через додаток Дія.

Нагадаємо, що NEOBANK для всіх працює за ліцензією ConcordBank (АТ "АКБ "КОНКОРД") і створений на базі першої в Україні відкритої фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions, єдину інфраструктуру якої формують банк ConcordBank, незалежний процесинговий центр ProCard, платіжний сервіс ConcordPay, IT-компанія MustPay, а також Біржа Благодійності "ДоброДій".