Як керувати змінами у часи BANI-світу: шість спікерів Global Inspiring Forum'2021

Міжнародні експерти з менеджменту, створенню інноваційних організацій та маркетингу майбутнього, бізнес-консультанти компаній зі списку Fortune 500, автори всесвітньо відомих бізнес-бестселерів зберуться 9 грудня, у Києві, на одній сцені Global Inspiring Forum’2021 (GIF’2021).

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Ключова тема GIF’2021 — The Day After Tomorrow. А це означає, що в учасників бізнес-форуму буде можливість зазирнути у бізнесове Післязавтра, щоб переосмислити процеси, набрати необхідну швидкість стратегій та оптимальний стиль лідерства.

Спікери форуму:

професор економіки та філософії Стокгольмської бізнес-школи, футуролог, гуру зі списку Thinkers 50 К’єлл Нордстрем;

британський експерт з бізнес-стратегій, стратегічного планування та управління змінами Метт Кребтрі;

СХ-футурист, професор з маркетингу у Vlerick Business School, міжнародний експерт з маркетингу та клієнтського досвіду у цифровому світі, автор бізнес-бестселерів Стівен Ван Белегем;

міжнародний експерт зі створення інноваційних організацій, нових організаційних дизайнів, бізнес-консультант з менеджменту Visa, Apple, McDonald's, EY, Sony, Johnson&Johnson Джеймс Тейлор;

американський експерт з есенціалізму, концепцію якого застосовують у Apple, Google, Facebook та ін., автор бестселерів "Есенціалізм: Дисциплінована гонитва за меншим" та "Без зусиль. Досягайте важливого легше" Ґреґ Маккеон;

екс-голова ради директорів північноамериканського підрозділу LVMH (Moet Hennessy Louis Vuitton), професор з маркетингу, експерт по естетичному інтелекту Полін Браун.

"Ми зібрали на одній сцені міжнародних експертів заради того, щоб разом помислити над питаннями, відповіді на які цікаві кожному бізнес-лідеру: Як підготуватися до невідомого Післязавтра? Як підготувати до змін бізнес-системи, які тільки-но пристосувались до умов теперішнього часу? Як утримати кермо під час нового BANI-світу (Brittle – крихкий, Anxious – тривожний, Nonlinear – нелінійний, Incomprehensible – незбагненний)", — Альона Жупікова, CEO KA Group.

***

Довідка:

KA Group — імпортер світового інтелекту та організатор бізнес-івентів зі смислом з 2012 року. Keep Ahead — будь першим, стань кращим, залишайся лідером