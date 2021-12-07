Де та як навчитися енергоефективності?

Сучасному підприємству потрібен енергоменеджер. Утім, можливостей для його навчання та підвищення кваліфікації у галузі енергоменеджменту та енергоефективності існує небагато. Одна з них — курс EUREM, який має унікальну практичну цінність для енергоменеджерів українських підприємств

Починаючи з 2017 року, в Україні працює міжнародна програма підвищення кваліфікації EUREM "Європейський ЕнергоМенеджер", що була створена у 1992 році та, охоплює вже понад 30 країн світу. Провайдером програми в Україні є Київська торгово-промислова палата (далі — КТПП), яка прийняла рішення про її старт, дослідивши позитивний досвід заощадження енергетичних ресурсів таких країн як Німеччина, Австрія та Молдова, розповідає Віцепрезидент КТПП Володимир Коляденко.

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"Київська торгово-промислова палата підписала Ліцензійну угоду із ТПП німецького міста Нюрнберг, і от уже 4 роки поспіль ми навчаємо та випускаємо фахівців за програмою "EUREM — Європейський ЕнергоМенеджер"", — каже Володимир Коляденко.

Програма має практичну цінність для українських підприємств, наголошує він.

"Україна мала потужні здобутки в галузях енергетики, транспорту, авіації, хімічної промисловості тощо, але водночас це була дуже енергозатратна модель. Системи моніторингу та управління енергетичними ресурсами не було. Тому наша країна з року в рік втрачала кошти, ресурси та конкурентоздатність. Цілком природно, що згодом питання економії ресурсів та підвищення конкурентоспроможності стало надважливою задачею для кожного підприємства", — пояснює Володимир Коляденко.

За чотири роки програма EUREM випустила 61 енергоменеджера. Кожен із них отримав сертифікат міжнародного зразка, однаково визнаний у всіх країнах, де існує програма.

"Одна з переваг курсу EUREM — його тривалість та змістовність: він налічує близько 170 годин лекцій, — розповідає тренер EUREM Артем Саф’янц. — А головне — учасники мають розробити та захистити проєктну роботу — техніко-економічне обґрунтування впровадження заходу з енергоефективності на своєму підприємстві — у супроводі наших тренерів", — розповідає він.

Дехто зі слухачів курсу EUREM вже навіть встиг реалізувати енергоефективний проєкт на своєму підприємстві. В середньому, один такий проєкт заощаджує 50 000 євро щороку, а термін окупності інвестиції — менше ніж 3 роки. Досвід попередніх груп показує: з огляду на його економічний ефект, окупність курсу складає місяці, а іноді навіть дні.

"Таким чином, підприємства не лише сприяють підвищенню кваліфікації своїх працівників, але й отримують та впроваджують конкретні пропозиції щодо підвищення енергоефективності, — пояснює Артем Саф’янц. — Тренери курсу додатково відстежують реалізацію рішень, запропонованих слухачами, і через рік проводять опитування щодо їхньої успішності. Все разом це дає дуже великий і серйозний курс із високими вимогами до якості освіти. Крім того, ми дуже ретельно підходимо до вибору тренерів — усі вони мають практичний досвід у тих дисциплінах, які викладають. Аби охопити вузькі теми, додатково запрошуємо спеціалістів-практиків".

Курс EUREM дозволяє слухачами набути компетенцій з технічних та управлінських аспектів використання енергії на підприємстві, отримати досвід виконання проєктної роботи, а також інтегруватися у загальноєвропейську фахову спільноту енергоменеджерів завдяки власній мережі EUREM Network. Підприємство, своєю чергою, отримує компетентного фахівця з енергоменеджменту, можливість застосувати найкращі світові практики енергоефективності та, як результат — зниження споживання енергії, скорочення виробничих витрат та зменшення викидів парникових газів.

"Наша компанія впроваджує стратегію щодо скорочення енергоспоживання у всіх аспектах операційної діяльності. Я маю технічну освіту, але відчував, що в цьому питанні потребую глибшої експертизи. У пошуках інформації натрапив на курс EUREM", — згадує своє навчання на курсі начальник управління з технічного обслуговування та експлуатації METRO Cash & Carry Ukraine Максим Завадін.

Маючи досвід успішної реалізації енергоощадних проєктів, він прагнув здобути теоретичні знання в цій галузі та підтвердити їх на практиці. Зокрема, Максима Завадіна цікавили системи HVAC (сукупність систем опалення, вентиляції та кондиціювання повітря — авт.) і холодильне обладнання, а також конструктивні особливості будівель, що впливають на їхню енергоефективність. І курс EUREM став дуже доречним.

"Після закінчення курсу ми скоригували наш стратегічний план із впровадження енергоощадних ініціатив. Це дозволило розширити спектр застосування та прискорити процес реалізації. Завдяки отриманим знанням та навичкам вдалося провести низку енергоаудитів на наших об'єктах, які дали глибше розуміння того, як правильно розставити пріоритети й де докласти максимум зусиль", — розповідає Максим Завадін.

Проєкти, реалізовані слухачами програми EUREM, вже приносять результати. Так, енергоменеджер компанії ТОВ "Маркет Рітейл" ініціював встановлення енергоощадного покриття для низькотемпературного холодильного обладнання супермаркетів. Засклення холодильних шаф удвічі скоротило споживання енергії на потреби холодопостачання супермаркету, забезпечило надійне зберігання продуктів та поліпшення санітарних умов та зекономило компанії 76 200 євро на рік.

Модернізація системи освітлення зернового комплексу на одному із провідних підприємств галузі покращила якість освітлення, значно спростивши та здешевивши обслуговування системи.

Деякі проєкти ще чекають своєї реалізації, як-от модернізація приводів електродвигунів конусних вентиляторів сушарки на керамічному заводі. Захід дозволить економити до 50% електроенергії, а його період окупності — 1.2 роки. Рішення, запропоноване енергоменеджером, заощаджуватиме підприємству 33 400 євро на рік. А інноваційний проєкт будівництва газопоршеневої електростанції на підприємстві рибної галузі дозволить розв'язати проблему дефіциту електричної потужності на підприємстві та заощаджувати 266 100 євро на рік.

"Курс EUREM відкриває можливість співпраці з партнерами на міжнародному рівні. Спілкування з колегами в межах України та закордоном дозволяє оцінити, чи рухаєшся ти у правильному напрямку, помітити зони росту та скоригувати вектор розвитку", — вважає головний енергетик ТОВ "ЛВН Лімітед" Володимир Безмощук.

На початку навчання його основним запитом було розширення знань у сфері енергоефективності, можливість поглянути на питання ширше та у перспективі стати більш конкурентоспроможним на ринку. Очікування реалізувалися сповна, резюмує Володимир Безмощук. Його проєкт EUREM — підвищення ефективності роботи системи виробництва та розподілу стисненого повітря — окупився вже за пів року та заощаджує підприємству понад 12 тисяч євро на рік.

Комбінація знань від викладачів-практиків та спілкування з однодумцями створюють на курсі унікальну атмосферу, зазначають енергоменеджери EUREM.

"Курс EUREM допомагає фахівцю вийти за межі щоденної рутини, розширити його фокус, показати можливості енергозаощадження, які лежать на поверхні, але яких просто не видно у повсякденній роботі. Курс допомагає поглянути на своє підприємство, обладнання, процеси з іншого боку та побачити quick wins. Він також дає змогу систематизувати вже наявні знання та досвід для створення ефективного плану чи стратегії щодо енергозбереження", — додає начальник управління з технічного обслуговування та експлуатації METRO Cash & Carry Ukraine Максим Завадін.

За словами Віцепрезидента Київської торгово-промислової палати Володимира Коляденка, впровадження енергоефективних проєктів та продовження співпраці з ТПП Нюрнберга за програмою курсу EUREM залишається на часі.

"Як одна з найбільших торгово-промислових палат в Україні, ми представляємо інтереси бізнесу. Тому прагнемо, щоб вітчизняний бізнес ставав більш конкурентоспроможний, заможний та інноваційний. Ми будемо і надалі активно сприяти цьому", — підкреслює Володимир Коляденко.

Програма здійснюється за підтримки проєкту "Консультування підприємств щодо енергоефективності", що виконується компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH у співпраці з Міністерством економіки України на замовлення Федерального міністерства економічного розвитку та співробітництва Німеччини (BMZ).