Дія City є прикладом інноваційного формату залучення інвестицій - Кулєба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що спеціальний правовий режим для ІТ Дія City є прикладом інноваційного формату залучення іноземного капіталу, створення додаткових робочих місць та розробки нових технологій. Про це він заявив під час бізнес-форуму, присвяченому інвестиційним можливостям України, який відбувся у Лондоні, повідомляє УКРІНФОРМ.

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За словами очільника українського МЗС, Дія City — це одна із ініціатив уряду, направлених на розвиток української економіки та збільшення прямих іноземних інвестицій.

Дмитро Кулеба також зазначив, що незважаючи на російську агресію, Україна стала одним із найбільш перспективних напрямів для іноземних інвестицій у Центральній Європі. Міністр закликав представників британського бізнесу інвестувати в українське ІТ, фінанси, аграрний сектор, інфраструктуру та туризм, а також брати участь в приватизації державних підприємств.

Окрім цього, під час бізнес-форуму учасники обговорили макроекономічну ситуацію в Україні, шляхи залучення фінансування та вихід на міжнародні ринки капіталу, приватизацію держпідприємств, реформування корпоративного управління та прогнози зростання ключових секторів.

Глава МЗС додав, що 8 грудня Британія та Україна успішно провели підготовче засідання українсько-британського Стратегічного діалогу.

"Рішення британського уряду збільшити розмір підтримки нашої держави до 3,5 мільярдів фунтів стерлінгів демонструє високий рівень довіри між нашими країнами на політичному рівні та між бізнесом, а також доводить, що Україна є країною нових економічних можливостей", – розповів Кулеба.

Нагадаємо, що проєкт Дія City планують запустити на початку 2022 року. Він передбачає ряд правових та податкових стимулів для компаній і стартапів, які стануть резидентами режиму. Як заявив Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, наразі стоїть мета "зробити все, щоб українські стартапи не виїжджали з країни, а найкращі продуктові компанії планети обирали Україну як юрисдикцію".