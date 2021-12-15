Країна реальних реакторів

2021 можна сміливо назвати роком початку ренесансу ядерної енергетики в усьому світі. У більшості провідних світових столиць зрозуміли, що найближчими роками одним із основних джерел зростання світової економіки та її декарбонізації стане атомна енергетика. Саме вона здатна в найкоротші терміни замінити спадну "вугільну" генерацію та запобігти глобальній енергетичній кризі.

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Про це голосно заявляють на численних енергетичних форумах. Про це згадують, підраховуючи збитки багаторазового підвищення цін на електроенергію. Про це пишуть у всіх планах захисту навколишнього середовища та зменшення викидів СО2 в атмосферу. Про це говорять у контексті боротьби із залежністю Євросоюзу від російських енергоносіїв після запуску Північного потоку-2.

Відмову від атомної генерації експерти The DailyTelegraph назвали однією з трьох головних помилок Ангели Меркель на посаді канцлера ФРН. Саме ця помилка, на думку аналітиків, поставила країну в енергетичну залежність від Росії.

Визнаючи безперечну користь ядерної енергетики для економіки, екології та безпеки, найближчим часом Євросоюз слідом за США ухвалить рішення про віднесення її до розряду зеленої генерації нарівні з відновлюваними джерелами електроенергії. Таке рішення дозволить європейським фінансовим інституціям відновити кредитування проєктів у сфері ядерної енергетики після багаторічного затишшя.

На цьому фоні Франція заявила про намір побудувати нові атомні реактори, які, на думку президента Емманюеля Макрона, повинні гарантувати енергетичну незалежність країни та досягти вуглецевої нейтральності до 2050 року.

США планує масштабні інвестиції на підтримку ядерної галузі. 62 млрд доларів направлять на розвиток "чистої енергії", продовження роботи атомних станцій та передові ядерні проєкти.

Словаччина вже добудувала АЕС у Моховце, на британській Хінклі-Пойнт будують два нові енергоблоки, Польща оголосила про початок будівництва атомних потужностей не пізніше 2030 року.

Цього року у світі було введено в експлуатацію понад 5 ГВт нових ядерних потужностей, що генерують електроенергію. І розпочалося будівництво нових енергоблоків сумарною потужністю 6 ГВт. Насамперед йдеться про Китай, Індію, Пакистан і ОАЕ.

Таким чином, атомний сектор набирає обертів, зростає розуміння високої надійності, безпеки та екологічності ядерної енергетики.

Україна не може і не повинна залишатися поза цими процесами. І кількість аргументів на користь прискореного розвитку вітчизняної ядерної енергетики з кожним днем дедалі зростає. Більше того, наша пасивна позиція в цьому питанні буде злочином для майбутніх поколінь і взагалі стане загрозою для існування та розвитку нашої країни. Саме так, не більше та не менше!

До 2040 року обсяги споживання електроенергії в Україні зростуть як мінімум у півтора разу і в цей же час 13 з 15 атомних енергоблоків, що нині працюють, мають бути зупинені. На той час вони відпрацюють свій життєвий цикл навіть після продовження термінів експлуатації. Теплову генерацію потрібно закрити до 2035 р. Але вона припинить працювати набагато раніше через нерентабельність, поганий технічний стан та відмови від фінансування модернізації ТЕС. Таким чином, незабаром настане момент, коли майже 80% енергетичних потужностей країни перестануть працювати. Так і буде, якщо зараз не розпочати щось робити. Генерації з відновлюваних джерел енергії сонця та вітру, виходячи з технологічних особливостей, не відшкодують ці втрати.

Варто пам'ятати, що термін будівництва одного енергоблоку в середньому 5 років, а його вартість – 5 млрд дол. США. І потрібно провести величезний комплекс робіт, щоб знайти фінансування, врегулювати проєктні, технічні, юридичні та процедурні питання та врешті-решт запустити будівництво.

Саме тому Енергоатом як базове підприємство вітчизняної ядерної енергетики та всього атомно-промислового комплексу вже понад рік б'є у дзвони, ініціюючи переговори та консультації із закордонними партнерами, готовими поставити технології та реакторне обладнання для нових атомних енергоблоків. І ми досягли перших результатів, підписавши у присутності Президента України Володимира Зеленського з американською компанією Westinghouse Меморандум про будівництво 5 енергоблоків за технологією АР1000, яка сертифікована одним із найавторитетніших органів у сфері ядерної енергетики — Комісією з ядерного регулювання США (NRC). І вже через 3 місяці в Києві у розвиток положень Меморандуму було підписано дві перші угоди щодо будівництва двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС.

Для атомників переваги АР1000 є очевидними.

[ + – ] Енергоблоки АР1000

Реактори АР1000 мають потужність 1100 МВт і відносяться до покоління III+ із суперсучасними системами активної та пасивної безпеки. Перевагою реакторів є дуже високий коефіцієнт використання встановленої потужності – 93% та збільшений паливний цикл – 18 місяців. Реактор може працювати у маневрених режимах у діапазоні від 20% до 100% навантаження. Реактор складається з 50 великих та 250 малих модулів, що суттєво скорочує вартість та терміни будівництва.

Звертаю увагу, що два нові енергоблоки буде збудовано не на місці енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС, а на новому майданчику з нуля на території станції. Площа дозволяє. Водночас ми звернулися з проханням до американських партнерів провести обстеження недобудованого блоку №3 ХАЕС та подумати про можливий спосіб його добудови з максимальною вигодою як в економічному, так і в політичному плані. Про результати та можливі варіанти його добудови відразу повідомимо.

Загалом, за нашими розрахунками, для плавної заміни потужностей атомної генерації та задоволення попиту в електроенергії необхідно побудувати 14 нових енергоблоків. Три з них будуть на Хмельницькій АЕС, по одному на Запорізькій, Рівненській та Південноукраїнській АЕС та ще 8 на двох нових атомних електростанціях.

Можливо, звучить фантастично і нереально, особливо для скептиків і критиканів, які звикли об'єктивні оцінки замінювати особистою ненавистю і мститися за кар'єру, що не склалася, у структурах Енергоатому. Але це не проблема. Проблема в тому, що наше суспільство в стані глибокої депресії не вірить у власні сили та перемоги. А якщо раптом щось починає виходити і є прогрес, приходять "експерти" і починають вигадувати якусь каверзу і цілу міфологію.

Наприклад, замість того, щоб порадіти можливості використовувати вже наявне нове обладнання Westinghouse (яке виготовлялося для АЕС VC Summer у США), що значно прискорить спорудження нових енергоблоків, в українських медіа почали розповсюджувати фейки про його погану якість та невідповідність.

Далі вигадуються історії про неспроможність компанії Westinghouse, про її нездатність будувати нові енергоблоки, відсутність досвіду експлуатації нової технології АР1000 тощо. Думаю, для всіх очевидним є головний зацікавлений і натхненник таких публікацій – сусідня країна-агресор, яка дуже ревно стежить за успіхами Енергоатому і мстить за розрив двохсотмільйонного договору на зберігання відпрацьованого ядерного палива з українських АЕС.

Після підписання угод про будівництво нових енергоблоків у листопаді 2021 р. у російськомовному сегменті онлайн медіа на Westinghouse та Енергоатом було вилито тонни бруду, придумано й через державні інформагентства РФ і поширено десятки фейків на цю тему. Багато з них усвідомлено чи через дурість заради хайпу було передруковано в українських виданнях та повторено українськими "експертами".

Особливо "розсмішив" фейк про те, що українські фахівці не здатні побудувати новий атомний енергоблок за технологією АР1000. Хоча насправді саме за українськими атомниками полюють і намагаються переманити для роботи на атомних об'єктах, що будуються, хедхантери з багатьох країн світу.

Саме вітчизняна ядерна енергетика посідає друге місце (без урахування РФ) у Європі після Франції за кількістю енергоблоків та досвідом їх експлуатації (490 реакторо-років). І саме українські атомники — інженери, фахівці, здатні допомогти багатьом європейським країнам відродити ядерну енергетику для позбавлення дефіциту енергоносіїв та залежності від Росії.

Ми обіцяли працювати 14-ма блоками в осінньо-зимовий період. Ми працюємо. Буде і 15 з 15. Уперше в історії. Атомники розуміють, якою ціною та зусиллями це досягнуто. Друзі радіють, вороги ще більше ненавидять. Але це не головне. Головне, що наші люди, мешканці України та наша економіка будуть забезпечені електроенергією. І НАЕК "Енергоатом" не підведе! Слава Україні!