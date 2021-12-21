"Нафтогаз" на своїх ТЕЦ впроваджуватиме підхід щодо диверсифікації палива

ТОВ "Нафтогаз Тепло" планує впроваджувати підхід щодо диверсифікації палива на своїх об'єктах теплоенергетики. Про це сказав технічний директор ТОВ "Нафтогаз Тепло" Федір Шевченко під час пресконференції "Централізоване опалення. Тариф проти ціни. Що ми отримуємо у платіжках та чому", повідомляє "РБК-Україна".

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"НАК "Нафтогаз" отримає 6 державних ТЕЦ. І ми вже маємо деякі напрацьовані кейси з приводу того, як підходити до модернізації теплоелектроцентралей. Цей підхід можуть взяти й інші виробники теплової енергії", — зазначив Шевченко.

Він також розповів, що оскільки останнім часом виробники тепла стикаються із проблемами доступності палива, "Нафтогаз Тепло" розглядає можливість диверсифікації джерел виробництва теплової та електричної енергії.

"У кожному випадку потрібно розглядати, чи є альтернативне паливо поблизу, чи є можливість перейти на біогаз, біопаливо чи спалювання сміття. Якщо біля об'єктів інфраструктури немає таких джерел, треба дивитися на світовий досвід щодо ефективного спалювання природного газу", — сказав Шевченко.

За його словами, модернізація сектора теплопостачання має максимально враховувати інтереси споживача, адже завдання будь-якого постачальника тепла – забезпечити якісну послугу та прозорі нарахування.

"І потрібна підтримка органів місцевого самоврядування. Насамперед у співпраці з ними треба актуалізувати схему теплопостачання міст, визначитися з тепловим навантаженням та модернізацією об'єктів ТКЕ та ТЕЦ у частині інфраструктури та джерел генерації теплової енергії", — додав Шевченко.

Нагадаємо, ТОВ "Нафтогаз Тепло", що входить до групи "Нафтогаз", з 2019 року здійснює діяльність з виробництва електричної та теплової енергії на Новояворівській та Новороздільській ТЕЦ, а також діяльність з транспортування та постачання теплової енергії в містах Новий розділ та Новояворівськ.

Також уряд передав в управління компанії ще 6 теплоелектроцентралей — АТ "Дніпровська ТЕЦ", Чао "Миколаївська ТЕЦ", АТ "Криворізька теплоцентраль", АТ "Херсонська ТЕЦ", АТ "Одеська ТЕЦ", єдиний майновий комплекс ДП "Сєвєродонецька ТЕЦ". Вони не лише керуватимуться "Нафтогазом", а й увійдуть до єдиного майнового комплексу НАК "Нафтогаз України".