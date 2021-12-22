ЗМІ назвали найбільші корупційні скандали в економіці: "скрутки", митниця, податкова амністія

Корупційні схеми, пов'язані з ухиленням від сплати податків через систему скруток, контрабандні потоки на митниці, а також невдала податкова амністія стали найбільш помітними негативними подіями у сфері держфінансів у році, що минає. Про це пише "РБК-Україна".

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"Турбулентністю" року видання назвало кадрові ротації у Кабміні. Зокрема, йдеться про призначення першим віцепрем'єр-міністром і міністром економіки України Олексія Любченка.

"Біографія чиновника, який будував свою кар'єру ще за Миколи Азарова, не віщувала нічого доброго ще у 2020 році, коли його запропонували на посаду в.о. голови податкового відомства. Ще до призначення в уряд, Любченка звинувачували у причетності до численних схем у податковому відомстві, зокрема, до "скруток" податку на додану вартість, обсяги яких оцінювалися в десятки мільярдів гривень щороку. У схемі, за оперативними даними, брали активну участь і низка інших працівників податкових органів, у тому числі і в.о. голови ДПС Євген Олійников, який був заступником Любченка", — йдеться у матеріалі.

В результаті Любченка було звільнено з подальшим проведенням обшуків на тему скруток.

"Скандалом року" у держфінансах, за версією видання, стали "скрутки" ПДВ. " Їх наявність неодноразово доводили журналісти, які публікували численні переліки компаній, залучених до скрутки, та тимчасова слідча комісія Верховної ради, яка займалася зловживаннями в податкових органах. У результаті "скрутки" стали причиною звільнення першого віцепрем'єра Любченка та в.о. голови ДПС Олійникова. Однак про реальні кримінальні справи поки нічого не відомо. Ба більше, за даними учасників ринку, темпи "скруток" з кожним місяцем тільки збільшуються", — йдеться у матеріалі.

"Провалом року" журналісти назвали податкову амністію, яку ініціював голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев. "Незважаючи на заявлені десятки мільярдів гривень, які планувалося задекларувати, та сотні компаній, які мали вивести гроші з тіні, — ініціатива не користується великою популярністю у громадян. За останніми даними Гетманцева, до бюджету за 4 місяці зібрали лише 51 млн грн (менше $2 млн), "амністувавши" трохи більше 1 млрд грн. Кількість поданих декларацій не вимірюється навіть сотнями", — сказано у статті.

Журналісти зазначають, що банки, де громадяни мають відкривати рахунки для "вибілених" коштів, не поспішають брати їх на депозити. Адже для них ніхто не скасовував обов'язку проводити фінмоніторинг — тобто перевірку законності походження грошей, непричетність клієнта, наприклад, до фінансування тероризму чи незаконної торгівлі зброєю.

"Недобором року" стали прогалини у виконанні планів боротьби з контрабандою з боку митних органів. "Показові звільнення керівників регіональних митниць, санкції РНБО проти контрабандистів, нове обладнання для сканування вантажів, підвищення зарплат митникам – також поки що не допомогли у зменшенні обсягів контрабанди через кордон. За даними Гетманцева, мінімальний обсяг "недобору", який показує митниця у 2021 році, становить близько 50 млрд гривень", — йдеться в тексті.

Причиною, на думку видання, є наявність контролюючих інтересантів за межами фіскального відомства. Наприклад, минулого року своїх людей у відомство активно просував міністр фінансів Сергій Марченко. Наразі у тиску на регіональні митниці звинувачують радника голови ОП Миколу Беззубенка.

"Примітно, що сам Беззубенко раніше працював під управлінням Сергія Семочка, першого заступника голови СБУ, якого журналісти викрили в організації злочинних схем на закупівлі медичних препаратів. Чому саме кадри з "минулої колоди" влада ставить на чолі корупційних схем на митниці – питання скоріше риторичне", — сказано у статті.

Журналісти зазначають, що, на відміну від "побутових" скандалів (як попадання нардепів від "Слуги народу" в ДТП), економічна корупція має цілком відчутну ціну: це кошти платників податків, які не потрапили до бюджету, а значить, не були витрачені на нові лікарні, школи, дороги, мости, не були виплачені як підвищені зарплати вчителям та лікарям, пенсії та стипендії.