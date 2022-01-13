Платформа OneNotary українця Івана Зінькова залучила $1,75 млн інвестицій

Платформа онлайн-нотаризацій OneNotary, яку заснував українець Іван Зіньков, залучила $1,75 млн венчурного фінансування. Основними інвесторами стали фонди TMT Investments, Adventures Lab VC, Digital Future VC, U.Ventures та GoodPaper Venture. SPEKA розпитала CEO проєкту та інвесторів про деталі угоди.

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Хто створив OneNotary і чим займається компанія

Компанію OneNotary заснували у 2020 році. CEO проєкту Іван Зіньков розповів SPEKA, що до запуску проєкту працював разом із іншими кофаундерами в американській продуктовій компанії Tonic Health. Іван очолював відділ розробки. "Після продажу Tonic Health в кінці 2019 року ми вирішили запустити свій проєкт і вклали в нього $100 тис. власних грошей", – говорить Зіньков.

Стартап брав участь в американському акселераторі Village Global Fund і отримав preseed-інвестиції від американського бізнес-ангела, пов'язаного з нотарізаціями.

Наразі в команді OneNotary працює 16 людей. Шість із них знаходяться в Україні (розробка і маркетинг), 10 – в США (CEO, нотаріуси, відділ продажів та саппорт).

OneNotary допомагає завірити важливі документи у нотаріуса, не виходячи з дому. Стартап працює над тим, щоб нотаріальне засвідчення документів онлайн стало стандартом для ринку США. Компанія має у системі понад 10 тис. нотаріусів з усіх штатів. Основні клієнти OneNotary – сервіс-провайдери, які регулярно проводять велику кількість нотаріальних завірень документів.

"Місія нашої компанії – допомогти підприємствам прискорити закриття угод, пропонуючи інтеграцію онлайн нотаріального засвідчення документів у їхні робочі інструменти. Наразі ніхто у галузі не може надати таке просте безшовне рішення, яке розробили ми", – розповідає Зіньков.

Чому інвестори вірять в успіх OneNotary

За словами засновника фонду Adventures Lab Руслана Тимофєєва, команда OneNotary за останній рік показала зростання доходу в 10 разів. "Це свідчить про явний product-market fit і високий попит на продукт. Сьогодні понад 10 тис. нотаріусів в США надають послуги, користуючись OneNotary", – говорить інвестор.

За словами Тимофєєва, обсяг ринку нотаризацій в США складає $1,25 млрд на рік. Обсяг ринку онлайн-нотаризацій поки не перевищує $5 млн. "Але з початку пандемії COVID-19 обсяг онлайн-нотаризацій в США виріс вп'ятеро і продовжує зростати дуже швидко", – говорить Тимофєєв.

За його словами, на рішення інвестувати в проєкт вплинули декілька чинників. "Перш за все підкупили фаундер і команда проєкту. У них гарний досвід в В2В-продажах на ринку США, – говорить інвестор. – Крім того, на їхню користь свідчать і особисті якості – команда бутстрепила декілька років, вкладаючи всі свої накопичення у проєкт".

Ще один важливий чинником, на думку інвестора, стала відданість команди своєму проєкту. Засновники OneNotary пройшли іспит "легкими грошима" і відхилили серйозну пропозицію про покупку від американської legaltech-компанії. "Все це доповнюється значною динамікою продажів у рамках одного року", – говорить Тимофєєв.

Ринок мобільних нотаріальних послуг в США швидко росте і має великі перспективи. Вирішальну роль зіграла пандемія – якщо раніше в США лише декілька штатів дозволяли проводити нотаріальні процедури віддалено, то у розпал пандемії 39 штатів прийняли за короткий термін норми, які дозволяють робити нотаріальне завірення дистанційно. Очікується, що в найближчі роки подібне законодавство почне діяти на всій території США.

На що підуть інвестиції

Компанія спрямує залучені кошти на удосконалення рішення для бізнесу, системи виявлення загроз шахрайства, прискорення процесу підготовки документів із залученням штучного інтелекту та маркетинг.