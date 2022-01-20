"Вкладайтесь у людей, а не антураж", — фінтех-фахівчиня Олена Шевцова

На IT-ринку України спостерігається кадровий дефіцит, а середня зарплата фахівця у цій сфері становить 3 тисячі доларів. Про це під час виступу на BigMoney Форум заявила експертка фінтех-ринку, власниця міжнародної платіжної системи LEO та акціонерка банку IBox Олена Шевцова.

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"В IT-компаніях спостерігається величезний кадровий голод і завищені оклади праці. Ви не знайдете в Києві фахівця IT із зарплатою тисячу доларів — здебільшого три, плюс обов'язкове страхування, п'ятнична піца та шикарний новорічний корпоратив. Наприклад, у нас в IBox фонд оплати праці айтішників — удвічі вищі, ніж решта всіх співробітників банку разом узятих. Але ми цих IT-фахівців плекаємо, оберігаємо та робимо все можливе, щоб вони були з нами і переживали кожною клітиною за спільну справу", — розповіла Олена Шевцова.

На її думку, інвестувати в персонал, його розвиток і благополуччя — це далекоглядна бізнес-стратегія, яка приносить свої дивіденди.

"Коли ви вирішуєте, у що вкладатись, то краще інвестуйте не в ремонти, а в співробітників. Купуйте їм страхування, переживайте за їхніх дітей. Наприклад, працівникам платіжної системи LEO, яка є четвертою в країні за кількістю транзакцій і доходу, ми оплачуємо пологи. Тому що розуміємо, як це важливо. Бережіть ваших людей, які поряд із вами. Головний ресурс — людський. Вкладайте в людей, а не в антураж", — порадила Олена Шевцова.

Фінтех-фахівчиня наголосила, що неможливо бути успішним підприємцем, якщо не інвестувати у власну освіту та саморозвиток.

"Будьте голодними до освіти за своїм профілем. Читайте, зокрема, на іноземних сайтах. Порівнюйте показники нашої країни зі статистикою за кордоном. Ставте питання, чому цифри відрізняються, що роблять СЕО за кордоном, кого вони беруть на роботу, кого — не беруть, і чому. Вивчайте світові тренди. Один із найсучасніших трендів — це метавсесвіт, і багато адекватних бізнесменів займаються саме цим", — підсумувала Олена Шевцова.

Нагадаємо, Олена Шевцова — українська підприємиця, засновниця та CEO групи fintech-компаній LeoGaming, міжнародної платіжної системи LEO й акціонерка банку IBox. Входить до числа 50 найвпливовіших особистостей українського FinTech за версією UAFIC і 25 найефективніших CEO фінансового ринку за версією журналу "ТОП-100. Рейтинги найбільших". У червні 2021 року наглядову раду компанії LEO очолив третій президент України Віктор Ющенко.