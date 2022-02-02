Дмитро Дубілет та його компанії отримали повідомлення про підозру у розкраданні інтелектуальної власності, — ЗМІ

Стало відомо, що Дмитро Дубілет та його компанії ТОВ "Фінтех Ферма" (Україна), Fintech Farm (Лондон) отримали офіційне повідомлення від британських адвокатів ТОВ "Fintech Band" (власника "Монобанку") про підозру в розкраданні інтелектуальної власності.

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Про це повідомляють Українські Новини.

В повідомленні від Дмитра Дубілета вимагають пояснень щодо ситуації, яка склалася, в іншому випадку буде надіслана офіційна заява до міжнародних органів боротьби з шахрайством, що загрожує серйозними наслідками, аж до позбавлення волі.

У документі наводяться докази адвокатів щодо розкрадання інтелектуальної власності "Монобанку", а саме:

платформа онлайн-банкінгу Leobank пропонує ті ж функції, що й платформа онлайн-банкінгу "Монобанк";

Leobank використовує ті ж кольорові рішення та має аналогічний інтерфейс користувача;

Leobank використав на своїй рекламі зображення банківської картки з номером картки "Монобанк".

Нагадаємо, в грудні 2021 року стало відомо, що екс-співвласник "Монобанку" Дмитро Дубілет запустив в Азербайджані свій продукт Leobank. Після цієї новини з'явилася інформація про конфлікт "Монобанку" із колишнім партнером Дмитром Дубілетом. Проект Дмитра Дубілета зорово виявився копією "Монобанку", а може бути скопійований і технічно — пишуть УН.