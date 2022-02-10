Іноземні інвестори викупили у ФК "Інвестохіллс Веста" портфель боргів банків-банкрутів

Інвестиційний фонд "Інвестохіллс Хеліантус", засновниками якого є міжнародні групи Emso Asset Management Limited (США, Великобританія) та APartners Capital Investment Management Limited (Італія, Мальта), уклав угоду з ФК "Інвестохіллс Веста" про викуп у її українських інвесторів портфелю проблемних активів, придбаних у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у 2018-2020 роках. Про це повідомляє УНІАН.

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Це стало першою значною угодою в Україні щодо портфельної купівлі корпоративних NPL іноземними інвесторами.

Станом на 2022 рік портфель активів під управлінням Emso Asset Management Limited та APartners Capital Investment Management Limited у різних країнах світу становить близько $10 млрд. Після придбання активів ФК "Інвестохіллс Веста" закордонні інвестори контролюватимуть диверсифікований портфель проблемних активів на суму понад 50 млрд грн .

"Незважаючи на складну економічну та геополітичну ситуацію, ця угода – це кредит довіри іноземних інвесторів до України як до держави загалом та до української економіки зокрема. Нам вдалося залучити стратегічних партнерів, які орієнтовані на довгострокову співпрацю та розвиток фінансових ринків в Україні", – зазначив Михайло Бакуненко, партнер групи компаній "Інвестохіллс" та один із її основних українських інвесторів.

За його словами, іноземні інвестори готові інвестувати в український ринок NPL ще $100 млн у 2022 році.

Відповідно, інвестування у цю сферу дає можливість банкам, у тому числі й державним, ефективно та якісно очищати свої баланси.

"Ми продали усі наші портфелі корпоративного NPL, крім кількох незначних, у всіх галузях та всіх регіонах України, за винятком Криму. При цьому, в результаті операції група "Інвестохіллс" не йде з ринку NPL, хоча й значно змінить формат своєї роботи – ми прийняли на себе зобов'язання, що управління існуючими портфелями, а також нові угоди з корпоративними боргами ми проводитимемо виключно під егідою інвестиційного фонду "Хеліантус", – зазначив Андрій Волков, керуючий партнер групи компаній "Інвестохіллс".

Для довідки:

"Інвестохіллс Хеліантус" (Investohills Helianthus) – закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд, що діє на користь іноземних інвесторів у сфері викупу та стягнення проблемної заборгованості, створений в Україні в 2020 році. 100% корпоративних прав Фонду належить ірландській Helianthus Investments DAC, що перебуває під управлінням інвестиційної компанії EMSO Asset Management Ltd. (США, Великобританія). Облігації Helianthus Investments входять до лістингу Віденської фондової біржі.

Група компаній "Інвестохіллс" понад 12 років працює на українському та міжнародному ринках з операціями з інвестування та управління активами, лідер ринку NPL в Україні. Заснована у 2009 році як інвестиційна компанія, що спеціалізується на проблемних активах та спеціальних ситуаціях, "Інвестохіллс" перетворилася на найбільшого оператора роботи з боргами в Україні.

Emso Asset Management Limited є інвестиційною компанією з офісами в США та Великобританії з інвестицій в активи з високою прибутковістю на ринках, що розвиваються. Компанія керує активами у розмірі понад $7 млрд.

APartners Capital Investment Management Limited – інвестиційна компанія, ліцензована в ЄС як керуюча альтернативними інвестиційними фондами. Інвестує в проблемні активи, нерухомість та відновлювані джерела енергії. Під управлінням компанії зосереджені активи на суму близько $3 млрд.