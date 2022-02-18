НБУ готується прийняти мільярди від сім'ї Назарбаєва і російського інвестиційного фонду Baring Vostok, — ЗМІ

Казахський фінтех-гігант єдиноріг Kaspi з капіталізацією 21 млрд дол., збирається зайти на український ринок. За багатьма джерелами, приголомшливе зростання компанії пов'язують з династією Назарбаєва і російським фондом прямих інвестицій Baring Vostok, повідомляє УНІАН.

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Американський Forbes стверджує, що "перетворення Kaspi.kz з невеликого стартапу в гіганта фінансових технологій" має серйозну причину, і припускає, що до цього може мати відношення племінник колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва Кайрат Сатибалди.

Чи допустить НБУ на чолі з Кирилом Шевченком на ринок інвестиції від Назарбаєва і Московського фонду, поки невідомо — офіційної позиції з цього приводу ще не було.

Як відзначали раніше, племінник Назарбаєва Кайрат Сатибалди входить за даними Forbes в 50 найбагатших бізнесменів Казахстану в 2015 році купив акції Kaspi в і став одним з трьох основних акціонерів разом з В'ячеславом Кімом і компанією Baring Vostok. У грудні 2017 року 30% акцій належали племіннику Назарбаєва Кайрату Сатибалди, 21% В'ячеславу Кіму і 38% — Baring Vostok (Михайло Ломтадзе)

У 2018 році перед розміщенням на лондонській біржі племінник Назарбаєва вийшов з Kaspi, продавши свою частку, цілком ймовірно побоюючись перевірок такими впливовими інститутами, як Morgan Stanley, Citigroup, Renaissance Capital, Управління з фінансового регулювання Великобританії і Лондонська фондова біржа.

В лютому стало відомо про придбання казахським необанком Kaspi (акціонерне товариство Kaspi.kz) значної частини АТ "БТА Банк", НБУ підтвердило наявність повідомлення з боку Kaspi про свої наміри придбати фінансову установу, а відповідно отримати банківську ліцензію для розвитку свого необанку. Також АМКУ дав дозвіл на придбання АТ "БТА банк".

Штаб-квартира Baring Vostok знаходиться в Москві. Фонд спеціалізується на інвестиціях в приватні компанії Росії та СНД з різних галузей промисловості, ним керує Російський топ-менеджмент. На сайті Baring Vostok повідомляється, що фонд інвестував понад $2,8 млрд у 80 компаній, серед яких більшість — російських.