УАПС звернулася до керівництва держави та Ради бізнес-омбудсмена зі скаргою на дії БЕБ

Як стверджують в асоціації, співробітники БЕБ чинять необгурунтований тиск на фінансові установи, УАПС звернулася до керівництва держави та Ради бізнес-омбудсмена.

Керівництво та члени Української асоціації платіжних систем "УАПС" (наразі реорганізовується у Міжнародну асоціацію платіжного ринку "GAPM") звертаються до Президента України Володимира Зеленского, Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, а також народних депутатів України та Ради бізнес-омбудсмена з проханням звернути увагу на ситуацію та "припинити беззаконня і тиск, яке чинять окремі співробітники Бюро економічної безпеки (БЕБ) України на фінансові установи, платіжні організації та українську спільноту фінтех та інноваційних компаній".

При тому, що в умовах війни та військового стану компанії цього сектору економіки є фактично єдиними, хто забезпечує валютні надходження до країни. Крім того, вони займаються волонтерською та гуманітарною роботою, підтримають нашу армію, платять заробітні плати співробітникам та податки у бюджет.

Відповідні листи до керівництва держави та установ були надіслані та оприлюднені президентом "УАПС" Галиною Хейло 31 серпня.

Як йдеться у зверненні, за наявною у Асоціації інформацією, БЕБ України з серпня 2022 року надсилає запити до обслуговуючих банків, що є учасниками Асоціації, з метою отримання доступу до інформації яка містить банківську таємницю про рух коштів за рахунками небанківського фінансового сектору, а саме: платіжних організацій платіжних систем, лідерів ринку по переказу коштів ініційованих за допомогою програмно-технічних комплексів самообслуговування та ін. Запити надсилаються за підписом заступника Директора Олександра Кучеренка, при виконавцеві Євгенію Леженко.

Положення Закону України "Про Бюро економічної безпеки України" передбачають такі повноваження, однак, як зазначають в "УАПС", викликають сумніви у їх законності, обгрунтованості та необхідності, оскільки такі запити, що надіслані до банківських установ, не містять жодних обгрунтувань, щодо надання запитуваної інформації, лише посилання на норми законодавства. Відсутні у запитах і підстави, що мають бути вказані для таких вимог у відповідності Кримінального процесуального кодексу України та не вказані чітко визначені повноваження, для виконання яких необхідне витребовування запитуваної інформації.

"Вказані дії Бюро економічної безпеки України по безпідставній вимозі інформації значного обсягу, що містить банківську таємницю та стосується безлічі фінансових установ за значний запитуваний період, має всі ознаки свавільного втручання в законну господарську діяльність суб’єктів господарювання та суперечить вимогам Конституції України, Кримінального процесуального кодексу України, Закону України "Про Бюро економічної безпеки України" щодо законності та обгрунтованості", — зазначається у листі керівництва "УАПС".

Тому, Асоціація розцінює вказані дії, такими, що можуть виходити за межі завдань та повноважень Бюро економічної безпеки України, за відсутності на те законних підстав та обгрунтувань. У зв’язку з цим, наявні факти безпідставного опосередкованого втручання у господарську діяльність безлічі фінансових установ, як банківських так і небанківських, за відсутності законних підстав та обгрунтувань необхідності дослідження їх діяльності, що може розцінюватися "як черговий тиск на представників фінансової сфери".

"Є необхідність у об’єктивному з’ясуванні обставин, що слугували передумовами для початку вказаних, безпідставних запитів. Вказані дії Бюро економічної безпеки України можуть створювати негативні інвестиційні та репутаційні наслідки для суб’єктів господарювання та значно шкодять інвестиційній політиці України", — говориться у листі.