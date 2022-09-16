Платіжні системи LEO та NovaPay єдині, хто збільшив перекази по Україні з початку року – НБУ

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Міжнародна платіжна система (МПС) LEO (платіжна організація ТОВ "Фінансова компанія ЛЕО") та NovaPay (ТОВ "НоваПей") збільшили внутрішньодержавні перекази на 6% у порівнянні з початком року. Про це повідомив Директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Національного банку України Андрій Поддєрьогін у рамках виступу онлайн конференції XXII Payments & Security EMA Conference, яку провела українська міжбанківська Асоціація членів платіжних систем.

За його словами, загалом ринок внутрішньодержавних переказів упав на 17% (до 26,9 млрд грн ) починаючи з початку року (у порівнянні січень до травня 2022 року). При цьому скоротилася і кількість переказів на 24% (до 47,8 млн шт.).

Однак, як зазначив Андрій Поддєрьогін, серед великих гравців є суттєві зміни.

"Загалом у всіх основних гравців (що займаються переказами по Україні – ред.) зменшення кількості переказів і їх обсягів, але є два найбільших учасника, у яких відбулося зростання. Це МПС LEO та NovaPay", — повідомив Директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ.

МПС LEO також змогла обійти платіжну систему "Фінансовий світ" за об’ємом внутрішньодержавних переказів і зайняти трете місце по цьому показнику, збільшивши внутрішньодержавні перекази до 3,6 млрд грн.

Також, за даними Андрія Поддєрьогіна, з початку року на 53% (до $149,3 млн у еквіваленті) загалом збільшилися транскордонні перекази в Україну.

Нагадаємо, НБУ вніс міжнародну платіжну систему LEO до категорії важливих платіжних систем і системоутворюючих для країни, за результатами моніторингу діяльності платіжних систем у 2020 році і відповідно до встановлених критеріїв їхньої важливості. На сьогодні МПС LEO входить в топ-5 найбільших гравців цього ринку, поступаючись тільки таким компаніям як "Нова пошта" та "Укрпошта".

МПС LEO отримала нагороду "Best payment provider for metaverse" UKRAINIAN FINTECH AWARDS 2021 від Української асоціації фінтех та інноваційних компаній.