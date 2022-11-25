П'ятивідсотковий податок на допомогу Україні: як росіяни налаштовують громадян ЄС проти українців

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Останнім часом в мережі набула розголосу інформація про те, що в уряді Німеччини ввели новий податок для громадян, кошти з якого будуть йти на допомогу Україні. Це є черговою неправдою, яка грає на користь Кремля і намагається зруйнувати партнерські стосунки між українцями і німцями.

Йдеться про відео в соціальній мережі TikTok, де автор сатиричного акаунта повідомив, що в Бундестазі ухвалили рішення вираховувати із заробітної плати громадян Німеччини 5%, які підуть на підтримку України. Стверджується, що це зможе забезпечити допомогу в розмірі 500 мільйонів доларів щомісяця.

За інформацією фактчекерів проєкту Correctiv, відео було опубліковано в Інтернеті 31 жовтня і в результаті сильно поширилося — було зібрано понад 815 тисяч переглядів і 2,1 тисячі коментарів. При цьому інформацію розповсюдили так, що вже було не зрозуміло, що спершу її опублікував сатиричний користувач. Тож кількість негативних коментарів і суперечок продовжила зростати.

Фактчекери, аби перевірити інформацію, яку повідомлено у відео, взяли коментар у Федерального Уряду і дізналися, що такого рішення Бундестаг ніколи не приймав. Імовірно, фейк з’явився на тлі того, що в уряді розглядали можливість ввести зміни в оподаткуванні, але про нові податки там не йшлося.