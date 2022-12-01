Енергофейки: як пропагандисти РФ використають блекаут в Україні на свою користь

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Погіршення енергетичної ситуації в Україні дає російській пропаганді яскравий спосіб отримати перевагу на інформаційному фронті. Вони намагатимуться максимально "вижати" цю тему не тільки для росіян, а й для всього світу. Про це пише аналітик Іван Верстюк на сайті "Цензор.НЕТ".

Зазначається, що пропагандисти можуть заявляти, що українці зараз в такому холоді, голоді й темряві, що готові вдаватися до канібалізму. Такі наративи вони просунуть як компенсацію росіянам за програш армії РФ на фронті. Тож українцям треба бути дуже обережними у своїх публікаціях у соцмережах, аби не підгодовувати ЗМІ окупантів маніпуляціями.

Консолідація українців навколо таких днів як 26 листопада, коли вшановують жертв Голодомору 1932-33 років викликає у російського керівництва тривогу. Зокрема, останнім часом сталася хвиля визнання деякими країнами Голодомору геноцидом українського народу, і це сигналізує загарбникам про те, що тиск на інформаційний простір треба посилювати.

Інформаційні стратеги Кремля можуть видати цілу низку хибних тверджень про голод в Україні і намагатися ввести в світову спільноту думку про те, що українці — відсталий народ, адже канібалізм (факти зустрічаються в історичній, художній літературі) тут ставався навіть у 20 столітті. Натомість для українців створять "міф-страшилку": буцімто якщо опір Росії не припиниться, голод знову настане в країні. Цей наратив вони підкріплюватимуть енергетичною кризою.

Допоможе продукувати фейки пропагандистам і статистика. Українські соціологічні агенції, які проводять опитування, наприклад, на тему того, скільки українців готові припинити війну, аби тільки енергоживлення стало стабільнішим, дасть Кремлю надійне підґрунтя для брехні. Зокрема, цифри, які підтверджені українськими соціологами, викликають більше довіри і не будуть перевірятися на фейки.

Також треба розуміти, що саме банківська система може стати фінальною ціллю ворогів. Вони хочуть, щоб оплати в магазинах за товари терміналом та робота банківських мобільних додатків стали неможливими. Агресор розраховує, що це стане кульмінацією незгоди українців з продовженням війни. Ударами по енергетичній інфраструктурі також намагаються добитися цього.

На щастя, Україна має надійних партнерів, які готові допомагати і в банківській сфері. Нещодавно пані посол США в Україні Бріджит Брінк зустрілася з керівництвом Нацбанку, з яким обговорила поточні проблеми банків та запропонувала технічну допомогу в підтримці стабільної роботи системи, якщо це буде потрібно.

Крім того, українським медіа слід робити акцент на тому, як країни Заходу сприяють стабілізації енергетичної ситуації в Україні. Наприклад, Румунія і Словаччина готові експортувати електроенергію в Україну. Зі свого боку Євросоюз не тільки надає гроші, а й ресурсну базу, яка допомагає відновлювати світло в українських домівках. Росія забирає електроенергію, ЄС навпаки — готовий її гарантувати.

Крім того, українські ЗМІ мають показувати світу новини про "Пункти незламності", плідну працю енергетиків і ДСНС. Світ має бачити, що українці незламні і мають високий рівень суспільної солідарності.