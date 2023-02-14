Інвестування в золото — один із ймовірних трендів 2023 року, — банкір Світлана Дем'яненко

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Останнім часом відчувалося помітне зниження інтересу до сегменту дорогоцінних металів, проте, в умовах значної турбулентності та коливань валют не лише в Україні, а й у світі, золото набуває статусу інструмента інвестиційної привабливості. Про це в інтерв’ю агентству УНІАН розповіла Голова наглядової ради Укрбудінвестбанку Світлана Дем’яненко.

"На мою думку варто розвивати ринок банківських дорогоцінних металів. Доволі давнє "золоте" правило світових інвесторів полягає в наступному: 10-15% своїх вкладень необхідно здійснювати в золото", — розповіла Голова наглядової ради Укрбудінвестбанку Світлана Дем’яненко.

За її словами, деякі аналітики фінансових ринків рекомендують до 35-50% свого інвестиційного портфелю конвертувати саме в золото.

"Це можуть бути як банківські злитки, так і монети. Наш банк точно дивитиметься в цей бік. Сьогодні операції з золотом та іншими дорогоцінними металами – це не тільки операції з "фізичним" золотом, а і безготівкові операції на міжнародному ринку дорогоцінних металів, я б назвала це "цифровим золотом". Вважаю, що це цікава і перспективна сфера для банків. Золото це те, що допоможе і банкам, і вам зберегти та примножити ваші гроші", — резюмувала Світлана Дем’яненко.