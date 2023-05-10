Пенсії в Україні: кому з липня 2023 року підвищать виплати

З 1 липня 2023 року кілька категорій українських пенсіонерів отримуватимуть підвищені виплати, оскільки в Україні заплановано декілька етапів індексації цих виплат.

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Незважаючи на російсько-українську війну, виплату пенсій у 2023 році буде переглянуто і пенсіонери отримають підвищені виплати. Про це голова правління Пенсійного фонду України Євгеній Капінус розповів в інтерв'ю ТСН, яке вийшло 8 травня.

Виплата пенсій у 2023 році: коли проведуть індексацію

За словами Євгена Капінуса, цього року вже було проведено індексацію пенсій та заплановано проведення кількох перерахунків пенсій.

Чиновник нагадав, що зросли розміри мінімальної пенсії та мінімальних пенсійних виплат пенсіонерам різних вікових категорій, які мають повний страховий стаж.

Перша індексація відбулася 1 березня. Вдруге українським пенсіонерам перерахували виплату пенсій у 2023 році у квітні. А наступне підвищення виплат заплановано на липень.

"З 1 липня заплановано проведення індексації на 19,7% пенсій", — пояснив голова правління ПФУ.

Хто може розраховувати на підвищену виплату пенсій

Капінус уточнив, що підвищені пенсії з 1 липня отримуватимуть держслужбовці, народні депутати та представники органів місцевого самоврядування. Це означає, що на підвищення пенсій можуть розраховувати 19,7% всіх українських пенсіонерів.

Наскільки збільшать виплату пенсій в Україні

"У 2023 році зросли розміри мінімальної пенсії та мінімальних пенсійних виплат пенсіонерам різних вікових категорій, які мають повний страховий стаж", — сказав голова правління Пенсійного фонду України.

Він пояснив, що розмір пенсії кожного пенсіонера залежить від двох факторів. Перший – це страховий стаж. Другий — розмір заробітної плати, з якою відбувається відрахування до Пенсійного фонду.

Нагадаємо, 9 травня стало відомо, кому з українців можуть підвищити виплати на 20%. У березні держава перерахувала пенсійні виплати 10,5 млн. українців. Зокрема, пенсії підвищили постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи. А у липні, як зазначають у ПФУ, планується нова індексація.

Також 6 травня ЗМІ писали про те, хто з українців отримає додаткові 1000 гривень у червні. У ПФУ зазначили, що на оновлені виплати можуть претендувати певні категорії громадян та попередили, що перерахунок буде здійснено заднім числом, оскільки статистика надходить із запізненням.