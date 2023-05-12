"Індустріалбанк" сплатив всю суму рефінансування НБУ та завершив аудиторську перевірку за 2022 рік

АКБ "Індустріалбанк" продовжує підтверджувати свою фінансову стабільність та зберігати довіру клієнтів.

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Масштабна аудиторська перевірка від міжнародної аудиторської компанії "KPMG" що входить у "велику аудиторську четвірку", підтвердила фінансову звітність за 2022 рік. Згідно з висновками аудиторів, банк дотримується показника достатності капіталу та нормативних значень за показниками діяльності.

Також важливим кроком у діяльності установи є дострокове погашення кредитів рефінансування від Національного банку у сумі більш як 2 млрд грн. Що свідчить про успішне управління фінансовими ресурсами в умовах, що різко змінилися.

При цьому "Індустріалбанк" продемонстрував високі фінансові показники у 1 кварталі 2023 року, отримавши чистий прибуток у розмірі 113,5 млн грн. Банк постійно впроваджує нові послуги та продукти, як для фізичних осіб, так і для бізнесу. З повним переліком можна ознайомитися на сайті.