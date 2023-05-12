"Індустріалбанк" сплатив всю суму рефінансування НБУ та завершив аудиторську перевірку за 2022 рік
АКБ "Індустріалбанк" продовжує підтверджувати свою фінансову стабільність та зберігати довіру клієнтів.
Масштабна аудиторська перевірка від міжнародної аудиторської компанії "KPMG" що входить у "велику аудиторську четвірку", підтвердила фінансову звітність за 2022 рік. Згідно з висновками аудиторів, банк дотримується показника достатності капіталу та нормативних значень за показниками діяльності.
Також важливим кроком у діяльності установи є дострокове погашення кредитів рефінансування від Національного банку у сумі більш як 2 млрд грн. Що свідчить про успішне управління фінансовими ресурсами в умовах, що різко змінилися.
При цьому "Індустріалбанк" продемонстрував високі фінансові показники у 1 кварталі 2023 року, отримавши чистий прибуток у розмірі 113,5 млн грн. Банк постійно впроваджує нові послуги та продукти, як для фізичних осіб, так і для бізнесу. З повним переліком можна ознайомитися на сайті.