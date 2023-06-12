Пенсія по інвалідності в Україні: хто має право, який розмір та як оформити виплату

В Україні на розмір пенсії по інвалідністы впливає відсоток від розміру пенсії за віком та присвоєна група інвалідності.

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Українці, які з тих чи інших причин, пов'язаних із втратою здоров'я, не можуть більше працювати, мають право на пенсію по інвалідності. Скільки грошей таким людям виплачує держава і від чого залежить мінімальний розмір пенсії, розповіли в Міністерстві соціальної політики України.

Пенсія по інвалідності в Україні: хто має право на виплати

В Україні пенсію по інвалідності згідно з ЗУ "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" можуть отримати люди, які внаслідок тієї чи іншої хвороби не можуть більше працювати.

Також право на таку пенсію від держави мають люди, які отримали не пов'язані із травмою на виробництві каліцтва. Крім того, держава виплачує гроші повнолітнім українцям, у яких був статус інваліда дитинства.

Який стаж потрібно мати для виплати пенсії по інвалідності

У Мінсоцполітики роз'яснюють, що обов'язковою умовою для призначення таких пенсій за нормами закону, який набув чинності з 1 жовтня 2011 року, є наявність страхового стажу від одного до 15 років, залежно від віку та групи інвалідності.

Таким чином, для отримання пенсії людині з інвалідністю віком до 25 років необхідно мати хоча б один рік трудового стажу. Якщо пенсію по інвалідності хоче отримувати українець від 54 до 59 років, тоді знадобиться підтвердження того, що людина має 10 років страхового стажу.

Людям, молодшим 23 років, які оформлюють пенсію по інвалідності ІІ та ІІІ групи, необхідний той самий рік трудового стажу. А от людям від 56 до 59 років для нарахування виплат потрібно мати вже 14 років стажу.

Крім того, всім українцям, які отримали інвалідність після досягнення пенсійного віку, для нарахування пенсії необхідно мати 15 років страхового стажу.

Якщо інвалідність настала під час проходження строкової військової служби, то пенсія по інвалідності призначається такій людині незалежно від наявності страхового стажу.

Розмір пенсії по інвалідності в Україні у 2023 році

Залежно від групи, пенсія по інвалідності призначається у таких розмірах:

людям з інвалідністю І групи — 100% пенсії за віком. Мінімальний розмір пенсії – 2300 грн;

українцям з інвалідністю ІІ групи – 90 % пенсії за віком. Мінімальний розмір пенсії для людей, які не працюють – 2100 грн. Для людей, що працюють, ця сума становитиме 2093 грн;

людям з інвалідністю ІІІ групи — 50% пенсії за віком. Мінімальний розмір пенсії для людей, які не працюють – 2100 грн. Для людей, що працюють, ця сума становитиме 2093 грн.

Скільки в Україні платять людям з інвалідністю, отриманою внаслідок війни

Мінімальний розмір пенсії для людей, які не можуть працювати через травми, отримані на війні, розраховується на основі прожиткового мінімуму. У червні 2023 року він становить 2093 гривень.

Таким чином люди з інвалідністю І групи отримуватимуть не менше ніж 13 604,5 гривні.

Українці з ІІ групою інвалідності отримають щонайменше 10 988,25 гривні пенсії.

А людям з інвалідністю ІІІ групи, яка пов'язана з бойовими діями, виплатять мінімальну пенсію у розмірі 7 534,8 гривні.

Розмір "чорнобильської" пенсії по інвалідності в Україні

Мінімальний розмір пенсії для осіб з інвалідністю, що настала внаслідок каліцтва або захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи:

для І групи – 6 840 гривень;

для ІІ групи – 5472 гривні;

для ІІІ групи – 4 218 гривень;

для дітей з інвалідністю – 4218 гривень.

Дещо за іншими критеріями розраховується мінімальна пенсія для ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Вона обчислюється на основі середньої заробітної плати, яка враховується для розрахунку пенсії. Станом на червень 2023 року йдеться про суму 13 376,21 гривні.

Таким чином:

для І групи передбачено виплату у розмірі 13 376,21 гривні;

для ІІ групи виплата становитиме 10 700,97 гривні;

для ІІІ групи призначать пенсію у розмірі 8025,73 гривні.

Які документи необхідні для оформлення пенсії по інвалідності в Україні

Для оформлення пенсії по інвалідності у 2023 році українцю потрібно подати до управління Пенсійного фонду України (ПФУ) особисто або скориставшись порталом електронних послуг ПФУ такі документи:

заяву про призначення пенсії щодо інвалідності;

паспорт, ID-картка або інший документ, що засвідчує особу, місце проживання та вік;

ідентифікаційний номер платника податків;

документи, що підтверджують страховий стаж (трудова книжка, документи про навчання, військову службу);

витяг з акта огляду медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи, причини та строк інвалідності;

документи з інформацією про заробітну плату.

Нагадаємо, 12 червня ЗМІ писали про те, який максимальний розмір пенсії в Україні та хто її отримує. Нині найвищими вважаються пенсії від десяти тисяч гривень. Однак їх одержує меншість.

А 8 червня в Пенсійному фонді України розповіли, що дізнатися про розмір майбутньої виплати можна онлайн. Це можна зробити за допомогою сервісу "Пенсійний калькулятор", що дозволяє розрахувати розмір виплат.