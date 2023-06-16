Пенсії в Україні: яка мінімальна сума соціальних виплат

Вже на початку липня держава проведе третю індексацію пенсій. Виплати збільшать для тих пенсіонерів, які вийшли на пенсію за спеціальним законом

Related video

Мінімальні виплати для пенсіонерів в Україні – трохи більше ніж 2000 гривень. Вони призначені для громадян, які не змогли до 65 років напрацювати необхідний стаж. Про це пише "24 канал".

Повідомляється, що для виходу на пенсію та отримувати виплати за роботу потрібно напрацювати відповідний стаж.

60 років — стаж не менше 30 років;

63 роки – стаж від 20 до 30 років;

65 років – стаж від 15 до 20 років.

Зазначається, що максимальна сума виплат для тих, хто не напрацював стаж – 20 930 гривень, а мінімальна – 2093 гривні. Такі виплати залежать від прожиткового мінімуму.

За словами журналістів, уже на початку липня держава проведе третю індексацію пенсій. Виплати збільшать для тих пенсіонерів, які вийшли на пенсію за спеціальним законом (чиновники, науковці та інші). Індекс становитиме 19,7%. Розмір підвищення виплати буде індивідуальним.

Також у матеріалі йдеться, що найбільші пенсії в Україні отримують колишні прокурори та судді. Так, у середньому українські судді на пенсії одержують 96 190 гривень на місяць. На довічному утриманні в Україні налічувалося 3 594 судді, які перебували у відставці.

Нагадаємо, що українцям розповіли, як підвищення тарифів на електроенергію позначиться на субсидіях. У Мінсоцполітики пообіцяли, що для домогосподарств, які вже отримують субсидію, всі перерахунки будуть автоматичними з огляду на подорожчання електроенергії.

Крім того, деяких українців можуть змусити повернути частину пенсійних виплат. Однією з причин переплати пенсій є несвоєчасне повідомлення пенсіонером органів Пенсійного фонду про факт працевлаштування або зайняття підприємницькою діяльністю.