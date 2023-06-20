Київ частково був знеструмлений після нічної атаки дронів-камікадзе Shahed, — ДТЕК

Мешканців столичних районів терміново переключили на інші джерела електропостачання.

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Вранці 20 червня жителі кількох районів української столиці залишалися без електроенергії. Були знеструмлені: Поділ, Оболонь та частково Троєщина. Про це повідомила пресслужба компанії ДТЕК Київські електромережі у Telegram.

За інформацією підприємства, мешканці згаданих районів залишалися без світла загалом 25 хвилин – з 7:47 до 8:12. Пояснюється це тим, що зникла подача струму на підстанції.

"О 7:47 аварійно знеструмлювались чотири високовольтні підстанції ДТЕК Київські електромережі, — йдеться у публікації. — Без світла були мешканці Подолу, Оболоні та частково Троєщини".

Зазначається, що зусиллями енергетиків користувачів електромереж у терміновому порядку перемикнули на інші джерела живлення — у результаті до 8:12 світло вже було у всіх будинках.

Складнощі з роботою метрополітену

Повідомляється також, що через пошкодження зовнішніх комунікацій на станціях київського метрополітену тимчасово не працюватимуть комплекси самообслуговування. Проте фахівці вже усувають проблему та відновлюють обладнання.

Розрахуватися за проїзд можна за допомогою транспортної картки, QR-коду від застосунку "Київ Цифровий", будь-якою безконтактною банківською картою, або ж за допомогою ApplePay та Google Pay.

Нагадаємо, що, за даними КМВА, вночі 20 червня відбулася перша атака дронів Shahed на Київ за 18 днів. Ворог вів обстріл БПЛА Shahed, що баражують, з кількох напрямків. Хвиляста атака тривала близько трьох годин. Обстріляли також і Запорізьку область, де постраждала туристична зона, комунікації, майно та техніка.

Також повідомлялося, що підрив Каховської ГЕС може призвести до того, що в Україні знову почнуть запроваджуватися екстрені відключення електроенергії. Після руйнування Каховської греблі українська енергосистема тепер змушена працювати в дещо іншому форматі, що торкнеться побутових споживачів.