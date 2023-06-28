Від 100 до 1500 гривень: кому з українських пенсіонерів підвищать пенсії в липні

Виплати деяких категорій громадян не перераховувалися і не підвищувалися вже багато років. Через це багатьох колишніх держслужбовців і науковців вже перевели на звичайні пенсії за віком.

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Згідно із постановою Кабінету Міністрів №168 від 24 лютого 2023 року від 1 липня має відбутися індексація пенсій для держслужбовців і науковців. Про це повідомляє видання "На пенсії".

Зазначається, що це вже другий етап індексації, який передбачено зазначеною Постановою Кабміна. Від 1 березня поточного року більшість видів пенсій вже підвищили.

Зараз пенсії підвищать особам, пенсійні виплати яким призначено за Законами:

"Про державну службу";

"Про службу в органах місцевого самоврядування";

"Про статус народного депутата України";

"Про наукову і науково-технічну діяльність".

Пенсії цим категоріям пенсіонерів мають підвищити на 19,7%, або на коефіцієнт 1,197. Йдеться про підвищення тільки основного розміру пенсії — без надбавок. Загальний розмір підвищення не може бути меншим, ніж 100 гривень. А максимальна сума доплати не може перевищувати 1500 гривень.

Крім цього, пенсіонерам, які отримують пенсії розміром від 20 930 гривень або вище, виплати підвищуватися не будуть, або вищі пенсії підвищуватися не будуть. Тобто індексація відбувається в межах максимального розміру пенсії, який сьогодні дорівнює десяти прожитковим мінімумам (2093 гривні х 10).

Пенсії проіндексують майже 300 тисячам пенсіонерів, які вийшли на пенсію за спеціальним законом:

— науковці;

— державні службовці;

— працівники органів місцевого самоврядування.

Пенсії держслужбовців та науковців не підвищувалися і не перераховувалися вже протягом багатьох років. Через це багатьох колишніх держслужбовців і науковців вже перевели на звичайні пенсії за віком. Втім, зазначена Постанова передбачає можливість для таких осіб повернутися назад на свої спеціальні пенсії, якщо внаслідок липневої індексації це стане доцільним.

Нагадаємо, що пенсіонери, які планують виїхати за межі України на постійне місце проживання, мають право на виплату одразу 6 пенсій. Під час перебування пенсіонера за кордоном пенсія виплачується в тому випадку, якщо це передбачено міжнародними договорами України.

Раніше повідомлялося, що в Україні ухвалили законопроєкт, згідно із яким політв’язні комуністичного режиму СРСР отримають пенсії за особливі заслуги перед Україною. Надбавка складе 4200 грн на місяць із подальшою індексацією.