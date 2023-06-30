"Укрпошта" оголосила про перегляд тарифів з 1 липня: як подорожчають послуги

Українцям пояснили, що підвищення тарифів пов'язане зі зростанням цін на оренду, підвищенням тарифів на комунальні послуги та зростанням витрат, пов'язаних із доставкою

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З 1 липня 2023 року "Укрпошта" введе нові тарифи на доставку товарів. Про це повідомила пресслужба компанії.

Як зміняться ціни

За прискорену доставку за тарифами "Укрпошта Експрес" доведеться платити на 10 грн за відправлення в межах однієї області та на 8 грн за відправлення в межах країни . Вартість доставки "Укрпошта Стандарт" у середньому збільшиться на 10 грн у межах однієї області та на 7 грн у межах країни.

"Наприклад, раніше вартість доставки відправлення вагою до 1 кг у межах України становила 35 грн, а після перегляду тарифів вона збільшиться до 42 грн. А доставка посилки вагою від 5 до 10 кг тепер обійдеться в 70 грн порівняно з попередніми 60 грн", — пояснили в компанії.

Важливо

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Також зміниться вартість й інших послуг. Так, вартість пересилання документів подорожчає на 5 грн. На стільки ж подорожчає вартість виклику кур'єра.

Крім того, починаючи з 1 липня, зміниться вартість доставки "дрібних пакунків рекомендованих" і доставки посилок у 7 країн Близького Сходу:

Алжиру.

Афганістану.

Катару.

Кувейту.

Оману.

Саудівської Аравії.

Тунісу.

Водночас для корпоративних клієнтів "Укрпошти" продовжує діяти гнучка система знижок. "Укрпошта" пояснила, що підвищення тарифів пов'язане зі зростанням цін на оренду, підвищенням тарифів на комунальні послуги та зростанням витрат, пов'язаних із доставкою.

Також у компанії заявили, що навіть після перегляду вартості тарифи "Укрпошти" залишають доступними і нижчими порівняно з конкурентами на 20-30%.

Тим часом шахраї активно користуються новим способом, щоб розжитися персональними даними українців. Схема досить проста: на телефон приходить СМС про те, що: "Ваша посилка не може бути доставлена через те, що відправник не точно вказав ваші дані". Після чого в повідомленні вказується підроблене посилання нібито на сайт "Укрпошти", на якому жертва має ввести всі свої персональні дані, зокрема й номер кредитної картки.