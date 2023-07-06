Більше не підлягає обмеженням: Британія вперше почала знімати санкції з росіян

У міністерстві фінансів Великої Британії повідомили, що санкції було знято з екс-заступника голови правління Сбербанку Льва Хасіса. Причина скасування обмежень невідома.

Related video

Колишнього першого заступника голови правління російського Ощадбанку, Льва Хасіса, офіційно виключили зі списку осіб, на яких накладено санкції Великою Британією. Це стало першим випадком зняття обмежень з російського громадянина в країні. Про це повідомили в міністерстві фінансів Британії.

Відповідно до документа, колишній перший заступник голови правління Ощадбанку, Лев Хасіс, більше не підлягає наступним санкціям:

арешт активів: Тепер не поширюються обмеження на заморожування або конфіскацію його активів.

заборона на надання трастових послуг: Обмеження на надання трастових послуг, які були накладені на Лева Хасіса, більше не діють.

Причину рішення про зняття санкцій з Хасіса британська влада не вказує.

Звістку прокоментувало і російське джерело "The Sanctions Times".

Канал нагадує про такі факти:

Санкції проти Лева Хасіса були введені у зв'язку з його роботою в Ощадбанку. Він займався комерційною діяльністю в секторах економіки, які є значним джерелом доходу для російського уряду.

Лев Хасіс пішов зі своєї посади, імовірно, у 2022 році, і, можливо, покинув Російську Федерацію.

"Припустимо, що кейс Хасіса — це тільки початок. На черзі Олег Тіньков та інші бізнесмени, які гучно заявили про розрив зв'язків із російською економікою і державою", — ідеться в матеріалі.

Наразі Лев Хасіс ніяк не відреагував на звістку.

Що відомо про Льва Хасіса

Обмеження щодо Хасіса були введені в березні 2022 року.

Лев Хасіс

Хасіс у 1990-х роках був віце-президентом Альфа-банку, пізніше обіймав посаду головного виконавчого директора роздрібної компанії X5 Group (управляє мережами "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"). У 2011 році його призначили старшим віцепрезидентом найбільшої у світі роздрібної торговельної мережі Walmart, ставши одним із небагатьох російських менеджерів, які посіли топпозицію в глобальній компанії такого масштабу. У 2013 році Хасіс почав працювати в Сбербанку.

15 лютого того ж року стало відомо, що Хасіс покине правління банку. Глава Сбера Герман Греф зазначав, що наглядова рада погодилася звільнити його із займаної посади з 1 червня. Водночас зазначалося, що Хасіс продовжить співпрацювати зі Сбером як консультант, а також обійме посаду президента, голови ради директорів холдингу електронної комерції, створюваного банком.

Планувалося, що він піде з посади 1 червня 2022 року і очолить холдинг Сбербанку у сфері e-commerce, проте у квітні минулого року росЗМІ повідомили, що Хасіс переїхав із Росії до США одразу після початку війни в Україні та жодним чином не бере участі в роботі Сбербанку та його дочірніх організацій.

Після цього Держдума доручила комітету з безпеки і протидії корупції запросити у ФСБ, Генпрокуратурі, Слідчому комітеті та в уряді інформацію про достовірність відомостей про виїзд Хасіса та інших осіб із доступом до держтаємниці, а також про правомірність такого від'їзду в умовах війни.

23 червня Фокус писав про те, що до РФ і Білорусі потрібно застосувати однакові санкції. Тиск на Російську Федерацію необхідно посилювати, тому Польща вже думає над 12-м пакетом антиросійських санкцій.

Раніше, 21 червня, ми повідомляли, що в Євросоюзі хочуть встановити новий режим санкцій, який накладатиме заборону на експорт у треті країни за допомогу Росії в обході обмежень.