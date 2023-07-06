Перерахунок пенсій з 1 липня: як збільшилися виплати українців (інфографіка)

За даними ПФУ, перерахунок виплат торкнувся майже 20 тисяч громадян, а середній розмір підвищення становив 1020 гривень.

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З 1 липня 2023 року в Україні провели індексацію на 19,7% пенсій для деяких категорій громадян. Процес відбувся автоматично, тобто пенсіонерам не довелося звертатися за перерахунком особисто. Про це повідомляє Пенсійний фонд України (ПФУ).

Так, перерахунок пенсій торкнувся 19 419 пенсіонерів, середній розмір підвищення склав 1 020,71 гривень. З них:

16 989 пенсіонерам, яким пенсії призначено відповідно до закону "Про державну службу", у середньому виплати підвищено на 1046,70 грн;

659 пенсіонерам до закону "Про статус народного депутата України" — на 1450,98 грн;

1574 пенсіонерам до закону "Про службу в органах місцевого самоврядування" — на 634,89 грн;

197 пенсіонерам до закону "Про наукову і науково-технічну діяльність" — на 422,51 грн.

Як повідомили в ПФУ, перерахунок пенсій торкнувся 19 419 пенсіонерів Фото: военные

Загалом пенсії з 1 липня перерахували:

чиновникам;

вченим;

народним депутатам;

працівникам органів місцевого самоврядування.

Пенсії 2023: які виплати отримують українці

Якщо у пенсіонера є 35 років робочого стажу і до виходу на заслужений відпочинок його зарплата була на середньостатистичному рівні (близько 14 тис. грн), тоді у нього є право на пенсію в розмірі 35% від середньої зарплати за три роки. Це означає, що громадянину держава щомісяця виплачуватиме по 4 254 грн пенсії.

За мінімальної зарплати за 35 років роботи пенсія становитиме 2 093 гривні.

Якщо розмір зарплати був удвічі вищим за середню, українець отримає пенсію в розмірі близько 8 508 гривень.

Також нещодавно Фокус повідомив, як в Україні планують уберегти накопичення громадян від інфляції. Експерти зазначили, що це взаємопов'язаний процес, тому створення другого рівня пенсійної системи допоможе реанімувати фондовий ринок. Крім того, держава теж може цьому посприяти і вплинути на підвищення пенсії 2023 року.

Ще нагадаємо, у громадянина України є право звернутися за призначенням пенсійних виплат протягом трьох місяців після настання права на них. До Пенсійного фонду потрібно принести документ, що підтверджує стаж роботи — трудову книжку, оформлену відповідно до інструкцій.