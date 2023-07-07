Пенсії в Україні: кому підвищили виплати до 1500 грн в липні

З 1 липня пенсії автоматично індексовано на 19,7% деяким категоріям пенсіонерів. Підвищення отримали колишні нардепи, науковці і держслужбовці.

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З 1 липня в Україні автоматично підвищили пенсії окремим категоріям пенсіонерів. Деякі стали отримувати майже на 1500 тисячі гривень більше. Про це повідомили в Пенсійному Фонді України.

У липні перерахунок пенсій проведено 19 419 пенсіонерам, згідно із постановою Уряду від 24 лютого 2023 року № 168 "Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2023 році"(пункти 5, 10).

Середній розмір підвищення у липні склав – 1020,71 гривень.

Так, у липні підвищені пенсії отримають:

16 989 пенсіонерів, колишніх дерслужбовців. В середньому виплати підвищено на 1046,70 грн;

659 колишніх народних депутатів – на 1450,98 грн;

1574 працівники органів місцевого самоврядування – на 634,89 грн;

197 – науковців – на 422,51 грн.

Виплата перерахованих пенсій проводиться з липня у встановлені пенсіонерам дати.

Нагадаємо, що громадяни України мають можливість відкласти вихід на пенсію, що дасть їм змогу отримувати вищі виплати в майбутньому.

Раніше у ПФУ розповіли, як отримувати надбавки до своїх щомісячних виплат залежно від віку, інвалідності та стажу роботи.