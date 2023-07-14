Астарта сплатила 1,13 млрд грн податків та зборів у першому півріччі 2023 року

За шість місяців 2023 року підприємства агропромхолдингу Астарта сплатили 1,13 млрд грн податків та зборів до бюджетів всіх рівнів.

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З цієї суми понад 654 млн грн отримали місцеві бюджети територіальних громад у Полтавській, Хмельницькій, Вінницькій, Тернопільській, Житомирській, Чернігівській та Харківській областях України. А до державного бюджету надійшли понад 472 млн грн.

– Для нашої компанії сплата податків – це насамперед акт громадянської відповідальності. Ми віримо, що таким чином сприятимемо підтримці обороноздатності та економіки держави, забезпеченню основних потреб і зміцненню стійкості місцевих громад, а також відновленню країни після нашої Перемоги. Загалом, під час повномасштабної війни, Астарта перерахувала до бюджетів усіх рівнів понад 2,75 млрд грн. – зазначив Віктор Іванчик, засновник та СЕО Астарти.

Астарта, спільно з українськими та міжнародними партнерами, також продовжує реалізацію соціальних ініціатив в рамках гуманітарного проєкту "Common Help UA". На сьогодні фінансова оцінка благодійних внесків та наданої гуманітарної допомоги проєкту вже перевищує 754 млн грн. З них 52,5 млн грн спрямовані на розвиток регіонального підприємництва у громадах, в яких компанія здійснює свою виробничу діяльність.