Понад 10 тисяч гривень: скільком українцям платять такі пенсії (інфографіка)

Як повідомили в Пенсійному фонді, з майже 10 мільйонів українців найбільші пенсії отримують понад 1 мільйон громадян.

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Багато українців скаржаться на маленький розмір пенсії, якого ледве вистачає на те, щоб купити продукти та оплатити комунальні послуги. Але є й такі громадяни, які після виходу на заслужений відпочинок отримують досить непогану пенсію. Так, станом на 1 липня 2023 року пенсії понад 10 тисяч гривень отримували 1,1 мільйона українців, повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ).

При цьому, за інформацією держструктури, багато українців отримують пенсії до чотирьох тисяч гривень. Розмір пенсійних виплат розподілився так:

до 2 000 гривень отримують 63 674 особи, середня пенсія становить 1 227,80 гривень;

від 2 001 до 3 000 гривень — 3 107 388 осіб, розмір середньої пенсії — 2 619,19 гривень;

від 3 001 до 4 000 — 2 243 433 особи, середня пенсія — 3 547,2 гривень;

від 4 001 до 5 000 — 1 585 453 особи, середня пенсія — 4 406,61 гривень,

від 5 001 до 10 000 — 2 452 277 осіб, середня пенсія — 6 833,81 гривень,

понад 10 000 — 1 100 111 осіб, середня пенсія у яких — 14 660,48 гривень.

У Пенсійному фонді показали, які пенсії отримують українці Фото: военные

Де в Україні найвищі пенсії

У липні 2023 року найбільші пенсії отримали жителі Києва. Їм держава заплатила по 7 190 гривень. У Донецькій і Луганській областях виплати трохи нижчі — 6 601 гривня і 6 295 гривень відповідно. А пенсіонерам, які проживають у Дніпропетровській області, виплатили 6 240 гривень.

При цьому найнижчі пенсії, за даними ПФУ, виплачують у Тернопільській області — лише 4 023 грн.

Як оформити пенсію за кордоном

Якщо хтось з українців виїхав за кордон і вже там досяг пенсійного віку, тоді таким громадянам потрібно зайти на офіційний сайт електронних послуг Пенсійного фонду України. На ньому всі виплати можна оформити дистанційно. Це дасть змогу дистанційно оформити виплати.

Крім того, нещодавно стало відомо, що пенсіонери, які проживають за кордоном, можуть отримувати виплати міжнародними переказами через "Укрпошту". Йдеться про виплати для українців за кордоном, які на Батьківщині отримували гроші в готівковій формі.