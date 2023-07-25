Німеччина і Франція просять скасувати обмеження на експорт українського зерна до країн Східної Європи

Представники двох країн-лідерів Європейського Союзу назвали неможливим продовження експортних обмежень і закликали не розігрувати "на спині України" внутрішньополітичні суперечки в Польщі.

Related video

Німеччина і Франція виступили проти продовження обмежень на експорт українського зерна до Угорщини, Польщі, Словаччини, Румунії та Болгарії. Таку позицію на зустрічі міністрів сільського господарства блоку в Брюсселі 25 липня підтримали країни ЄС, включаючи Німеччину і Францію, повідомляє AFP.

Так, міністр сільського господарства Німеччини Джем Оздемір заявив, що Європейська комісія повинна чітко дати зрозуміти, що будь-яке продовження обмеження неможливе.

Він наполягав на тому, що внутрішньополітичні суперечки в Польщі напередодні виборів, які відбудуться пізніше цього року, не повинні розігруватися "на спині України".

Міністр сільського господарства Франції Марк Фесно заявив, що не може бути ніяких односторонніх заходів, "жодних індивідуальних авантюр, тільки колективна відповідь на виклик дестабілізації ринків".

Речниця Єврокомісії Міріам Гарсія Феррер також заявила, що Брюссель "дуже інтенсивно" працює з п’ятьма країнами-членами ЄС та Україною, намагаючись знайти рішення.

"Ці заходи (обмеження – ред.) є цільовими і тимчасовими. Вони були запроваджені у зв’язку з дуже специфічною ситуацією, пов’язаною з логістичними перешкодами та спрощенням торгівлі, яка склалася в цих прикордонних країнах", — додала вона.

Нагадаємо, вчора, 24 липня, президент України Володимир Зеленський назвав "у жодному вигляді неприпустимими" наміри продовжити обмеження експорту українського зерна до країн ЄС. Він зазначив, що офіційний Київ вірить у домовленості з Європейською комісією, але готується до будь-якого розвитку подій.

ЄС поступово скасовує до 15 вересня 2023 року виняткові та тимчасові превентивні заходи, вжиті 2 травня 2023 року щодо імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України відповідно до виняткових гарантій Регламенту про автономні торговельні заходи.

19 липня відбулася зустріч міністрів сільського господарства Польщі, Угорщини, Болгарії, Словаччини та Румунії. Після неї польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що Варшава не планує відкривати кордон з Україною після 15 вересня і пояснив своє рішення ризиком дестабілізації ринків у Польщі.

19 липня Фокус писав, що транзит українського зерна через країни Європи – один із варіантів відповіді на вихід РФ із "зернової угоди". З огляду на те, що вивезення через румунський порт Констанца обходилося Україні набагато дорожче, ніж Чорним морем, варто очікувати збільшення вартості зерна на кінцевих ринках до $100 на тонні.