Європарламент конфіскує заморожені активи ЦБ РФ у рамках 12-го пакета санкцій, — депутат

За словами європарламентарія від Німеччини Гуннара Бека, конфіскація заморожених коштів Росії стане кроком, який призведе лише до подальшої ескалації конфлікту.

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Європарламент має намір конфіскувати заморожені активи Центробанку Росії в рамках розроблення нового, 12 пакету санкцій. Про це повідомив депутат ЄП від Німеччини Гуннар Бек у коментарі російському виданню"Известия".

На думку європарламентаря, російській владі слід "підготувати судовий позов проти будь-якого подібного кроку вже зараз, оскільки Захід дійсно може на це піти".

Він також зазначив, що конфіскація заморожених коштів Росії стане кроком, який призведе лише до подальшої ескалації конфлікту.

"Санкції тепер можуть бути спрямовані на створення правової бази для конфіскації активів російського Центробанку, які наразі заморожені в ЄС. Я б порадив уряду РФ підготувати судовий позов проти будь-якого подібного кроку вже зараз, оскільки Захід дійсно може на це піти", — заявив депутат.

Нагадаємо, що Сполучені Штати і Європа вже кілька місяців б'ються над питанням, як заплатити за відновлення України після війни. Передбачувані витрати зросли до 500 мільярдів доларів, а деякі експерти називають цифри до 1 трильйона доларів.

А також 23 липня у виданні The Economist заявили, що керівництво Європейського Союзу вважає, що передання заарештованих активів Росії на післявоєнне відновлення України негативно вплине на репутацію блоку в рамках міжнародного права.