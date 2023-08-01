Додаткова верифікація: як поповнити картку через термінал з 1 серпня (інструкція)

У Національному банку України посилили правила поповнення готівкових коштів через термінали. Нововведення не зачіпатимуть усі фінансові операції.

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В Україні починаючи з 1 серпня змінилися правила поповнення банківських карт через термінал. Тепер клієнти повинні будуть пройти додаткову верифікацію. Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Зазначається, що згідно з новими правилами, для внесення готівкових коштів на картку за допомогою терміналу, українцям потрібно буде ввести пароль, який надійде на мобільний номер.

При цьому, посилення контролю поповнення банківських рахунків стосуватиметься далеко не всіх грошових операцій.

Як поповнити банківську карту: коротка інструкція

Для початку необхідно знайти потрібний вам термінал і вибрати функцію поповнення. Далі:

введіть на екрані термінала номер свого телефону;

після цього має надійти телефонний дзвінок або прийти повідомлення з одноразовим паролем;

введіть отриманий пароль на екрані термінала, тим самим підтвердіть згоду на виконання платежу;

отримайте квитанцію.

При цьому, пароль не потрібен буде під час проведення популярних платіжних операцій, які українці здійснюють через ПТКС (програмно-технічний комплекс самообслуговування).

Наприклад, ідеться про комунальні платежі, серед яких: квартплата та комунальні послуги, стаціонарний телефонний зв'язок, телебачення, електроенергія, газ, інтернет, охорона.

Також не потрібно буде вводити пароль під час оплати транспортних послуг, податків, штрафів, адміністративних послуг, зборів та інших платежів до бюджету.

Нагадаємо, 27 липня повідомлялося, що в НБУ прогнозують прискорення зростання економіки України, навіть якщо "зерновий коридор" не буде реалізовуватися далі. У Національному банку повідомили, що стрімке уповільнення інфляції та стійка ситуація на валютному ринку уможливили початок циклу зниження облікової ставки.